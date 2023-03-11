https://ria.ru/20230311/pogoda-1857191827.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 11.03.2023
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Облачная погода, снегопады и до минус 2 градусов вечером в субботу ожидаются в столице, также возможны кратковременные ледяные дожди, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T10:00
2023-03-11T10:00
2023-03-11T10:00
общество
москва
михаил леус
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Облачная погода, снегопады и до минус 2 градусов вечером в субботу ожидаются в столице, также возможны кратковременные ледяные дожди, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик отметил, что в субботу на погоду в столице будет оказывать влияние надвигающийся с юго-запада теплый атмосферный фронт. "Погода будет облачная, пройдет снег, возможны кратковременные ледяные дожди. Вечером осадки будут переходить в мокрый снег. Снегопады в столице ожидаются до 15-16 часов, потом будет небольшая пауза, и после 20-21 часа осадки вновь возобновятся", - рассказал Леус. Синоптик добавил, что ветер будет дуть юго-восточный, 5-10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Температура будет активно расти, к вечеру в Москве - 0 - минус 2 градуса. "Атмосферное давление падает, барометры покажут 736 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы", - рассказал Леус.
https://ria.ru/20230309/sneg-1856683549.html
https://ria.ru/20230311/vilfand-1857167672.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, михаил леус, погода, центр "фобос"
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Синоптик Леус: снегопады и до двух градусов мороза вечером ожидается в Москве в субботу
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Облачная погода, снегопады и до минус 2 градусов вечером в субботу ожидаются в столице, также возможны кратковременные ледяные дожди, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик отметил, что в субботу на погоду в столице будет оказывать влияние надвигающийся с юго-запада теплый атмосферный фронт.
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"Погода будет облачная, пройдет снег, возможны кратковременные ледяные дожди. Вечером осадки будут переходить в мокрый снег. Снегопады в столице ожидаются до 15-16 часов, потом будет небольшая пауза, и после 20-21 часа осадки вновь возобновятся", - рассказал Леус.
Синоптик добавил, что ветер будет дуть юго-восточный, 5-10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Температура будет активно расти, к вечеру в Москве
- 0 - минус 2 градуса.
"Атмосферное давление падает, барометры покажут 736 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы", - рассказал Леус.
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