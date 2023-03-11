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В Подмосковье задержали находящегося в федеральном розыске подозреваемого
В Подмосковье задержали находящегося в федеральном розыске подозреваемого - РИА Новости, 11.03.2023
В Подмосковье задержали находящегося в федеральном розыске подозреваемого
Подозреваемый в совершении тяжких преступлений, находившийся с 2020 года в федеральном розыске, задержан сотрудниками Госавтоинспекции Москвы в ближнем... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T21:43
2023-03-11T21:43
2023-03-11T21:43
происшествия
авто
московская область (подмосковье)
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реутов
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Подозреваемый в совершении тяжких преступлений, находившийся с 2020 года в федеральном розыске, задержан сотрудниками Госавтоинспекции Москвы в ближнем Подмосковье, сообщается на сайте МВД Медиа. "Инспекторы столичной Госавтоинспекции задержали уроженца одной из стран ближнего зарубежья, находящегося в федеральном розыске за совершение тяжких преступлений... Сотрудниками полиции установлено, что правонарушитель с июля 2020 года находится в федеральном розыске. Подозреваемый передан инициатору розыска, в подразделение столичного главка", - говорится в сообщении. Как уточняется по предварительным данным, на первом километре МКАД на съезде на улицу Сталеваров водитель проигнорировал требование полиции остановиться и на большой скорости продолжил движение. Автомобиль остановили в Реутове Московской области. Водитель вышел из машины и попытался скрыться. Полицейский применил табельное оружие для задержания подозреваемого, произведя два предупредительных выстрела в воздух. При задержании мужчина выбросил предмет, похожий на пистолет, который уже отправили на экспертизу.
https://ria.ru/20230311/ubiytsa-1857242006.html
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происшествия, авто, московская область (подмосковье), москва, реутов
Происшествия, Авто, Московская область (Подмосковье), Москва, Реутов
В Подмосковье задержали находящегося в федеральном розыске подозреваемого
В Подмосковье задержали подозреваемого, находящегося в федеральном розыске с 2020 года