https://ria.ru/20230311/podozrevaemyy-1857272371.html

В Подмосковье задержали находящегося в федеральном розыске подозреваемого

В Подмосковье задержали находящегося в федеральном розыске подозреваемого - РИА Новости, 11.03.2023

В Подмосковье задержали находящегося в федеральном розыске подозреваемого

Подозреваемый в совершении тяжких преступлений, находившийся с 2020 года в федеральном розыске, задержан сотрудниками Госавтоинспекции Москвы в ближнем... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T21:43

2023-03-11T21:43

2023-03-11T21:43

происшествия

авто

московская область (подмосковье)

москва

реутов

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Подозреваемый в совершении тяжких преступлений, находившийся с 2020 года в федеральном розыске, задержан сотрудниками Госавтоинспекции Москвы в ближнем Подмосковье, сообщается на сайте МВД Медиа. "Инспекторы столичной Госавтоинспекции задержали уроженца одной из стран ближнего зарубежья, находящегося в федеральном розыске за совершение тяжких преступлений... Сотрудниками полиции установлено, что правонарушитель с июля 2020 года находится в федеральном розыске. Подозреваемый передан инициатору розыска, в подразделение столичного главка", - говорится в сообщении. Как уточняется по предварительным данным, на первом километре МКАД на съезде на улицу Сталеваров водитель проигнорировал требование полиции остановиться и на большой скорости продолжил движение. Автомобиль остановили в Реутове Московской области. Водитель вышел из машины и попытался скрыться. Полицейский применил табельное оружие для задержания подозреваемого, произведя два предупредительных выстрела в воздух. При задержании мужчина выбросил предмет, похожий на пистолет, который уже отправили на экспертизу.

https://ria.ru/20230311/ubiytsa-1857242006.html

московская область (подмосковье)

москва

реутов

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происшествия, авто, московская область (подмосковье), москва, реутов