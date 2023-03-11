https://ria.ru/20230311/otklyucheniya-1857248038.html

В Киеве отменили стабилизационные отключения электроэнергии

В Киеве отменили стабилизационные отключения электроэнергии - РИА Новости, 11.03.2023

В Киеве отменили стабилизационные отключения электроэнергии

В Киеве отменены стабилизационные отключения электроэнергии, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК. РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T18:26

2023-03-11T18:26

2023-03-11T18:26

специальная военная операция на украине

в мире

киев

дтэк

укрэнерго

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В Киеве отменены стабилизационные отключения электроэнергии, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК. Ранее в компании сообщили, что в Киеве ввели стабилизационные отключения электроэнергии. "Стабилизационные отключения в Киеве отменены. Компания "Укрэнерго" отменила ограничения, что позволило в 16.45 (17.45 мск) восстановить электроснабжение всех жителей столицы. Благодаря этому графики стабилизационных отключения больше не применяются", - говорится в сообщении в телеграм-канале компании. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ria.ru/20230208/elektroenergiya-1850525209.html

https://ria.ru/20230309/kharkov-1856687099.html

киев

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в мире, киев, дтэк, укрэнерго, вооруженные силы рф