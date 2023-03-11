США передали Украине древнее оружие
Foreign Policy: таможня США передала Украине древнее оружие, найденное в посылке из России
© Фото : Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в СШАТаможня США передала Украине три древних меча и каменный топор, которые были обнаружены в посылке из России
© Фото : Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США
ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. Таможня США передала Украине три древних меча и каменный топор, которые были обнаружены в посылке из России, сообщило издание Foreign Policy.
Артефакты, согласно заключению экспертов, "происходят с территории, принадлежащей современной Украине".
Железные мечи украинские ученые датировали, как сказано в публикации, VI-V веком до нашей эры. Навершие кремниевого топора, если верить изданию, оказалось на три века моложе.
Передача находок состоялась на торжественной церемонии в посольстве Украины в США.
© Фото : Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в СШАТаможня США передала Украине три древних меча и каменный топор, которые были обнаружены в посылке из России
Таможня США передала Украине три древних меча и каменный топор, которые были обнаружены в посылке из России
© Фото : Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США
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© Фото : Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в СШАТаможня США передала Украине три древних меча и каменный топор, которые были обнаружены в посылке из России
Таможня США передала Украине три древних меча и каменный топор, которые были обнаружены в посылке из России
© Фото : Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США
2 из 2
Таможня США передала Украине три древних меча и каменный топор, которые были обнаружены в посылке из России
© Фото : Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США
1 из 2
Таможня США передала Украине три древних меча и каменный топор, которые были обнаружены в посылке из России
© Фото : Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США
2 из 2
Издание ссылается на неназванного украинского дипломата, который рассказал, что старинное оружие было отправлено из российского Краснодарского края и задержано в прошлом году в аэропорту Нью-Йорка. Американские таможенники перехватили свыше 20 посылок от того же отправителя и пока не завершили экспертизу их содержимого, сказано в статье.