https://ria.ru/20230311/oruzhie-1857167804.html

США передали Украине древнее оружие

США передали Украине древнее оружие - РИА Новости, 11.03.2023

США передали Украине древнее оружие

Таможня США передала Украине три древних меча и каменный топор, которые были обнаружены в посылке из России, сообщило издание Foreign Policy. РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T03:22

2023-03-11T03:22

2023-03-11T10:34

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ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. Таможня США передала Украине три древних меча и каменный топор, которые были обнаружены в посылке из России, сообщило издание Foreign Policy. Артефакты, согласно заключению экспертов, "происходят с территории, принадлежащей современной Украине". Железные мечи украинские ученые датировали, как сказано в публикации, VI-V веком до нашей эры. Навершие кремниевого топора, если верить изданию, оказалось на три века моложе. Передача находок состоялась на торжественной церемонии в посольстве Украины в США. Издание ссылается на неназванного украинского дипломата, который рассказал, что старинное оружие было отправлено из российского Краснодарского края и задержано в прошлом году в аэропорту Нью-Йорка. Американские таможенники перехватили свыше 20 посылок от того же отправителя и пока не завершили экспертизу их содержимого, сказано в статье.

https://ria.ru/20230311/zelenskiy-1857165669.html

https://ria.ru/20230311/oae-1857167422.html

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