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США передали Украине древнее оружие - РИА Новости, 11.03.2023
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03:22 11.03.2023 (обновлено: 10:34 11.03.2023)
https://ria.ru/20230311/oruzhie-1857167804.html
США передали Украине древнее оружие
США передали Украине древнее оружие - РИА Новости, 11.03.2023
США передали Украине древнее оружие
Таможня США передала Украине три древних меча и каменный топор, которые были обнаружены в посылке из России, сообщило издание Foreign Policy. РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T03:22
2023-03-11T10:34
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ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. Таможня США передала Украине три древних меча и каменный топор, которые были обнаружены в посылке из России, сообщило издание Foreign Policy. Артефакты, согласно заключению экспертов, "происходят с территории, принадлежащей современной Украине". Железные мечи украинские ученые датировали, как сказано в публикации, VI-V веком до нашей эры. Навершие кремниевого топора, если верить изданию, оказалось на три века моложе. Передача находок состоялась на торжественной церемонии в посольстве Украины в США. Издание ссылается на неназванного украинского дипломата, который рассказал, что старинное оружие было отправлено из российского Краснодарского края и задержано в прошлом году в аэропорту Нью-Йорка. Американские таможенники перехватили свыше 20 посылок от того же отправителя и пока не завершили экспертизу их содержимого, сказано в статье.
https://ria.ru/20230311/zelenskiy-1857165669.html
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в мире, сша, украина, россия
В мире, США, Украина, Россия
США передали Украине древнее оружие

Foreign Policy: таможня США передала Украине древнее оружие, найденное в посылке из России

© Фото : Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в СШАТаможня США передала Украине три древних меча и каменный топор, которые были обнаружены в посылке из России
Таможня США передала Украине три древних меча и каменный топор, которые были обнаружены в посылке из России - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© Фото : Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США
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ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. Таможня США передала Украине три древних меча и каменный топор, которые были обнаружены в посылке из России, сообщило издание Foreign Policy.
Артефакты, согласно заключению экспертов, "происходят с территории, принадлежащей современной Украине".
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Железные мечи украинские ученые датировали, как сказано в публикации, VI-V веком до нашей эры. Навершие кремниевого топора, если верить изданию, оказалось на три века моложе.
Передача находок состоялась на торжественной церемонии в посольстве Украины в США.
© Фото : Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в СШАТаможня США передала Украине три древних меча и каменный топор, которые были обнаружены в посылке из России
Таможня США передала Украине три древних меча и каменный топор, которые были обнаружены в посылке из России
Таможня США передала Украине три древних меча и каменный топор, которые были обнаружены в посылке из России
© Фото : Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США
1 из 2
© Фото : Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в СШАТаможня США передала Украине три древних меча и каменный топор, которые были обнаружены в посылке из России
Таможня США передала Украине три древних меча и каменный топор, которые были обнаружены в посылке из России
Таможня США передала Украине три древних меча и каменный топор, которые были обнаружены в посылке из России
© Фото : Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США
2 из 2
Таможня США передала Украине три древних меча и каменный топор, которые были обнаружены в посылке из России
© Фото : Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США
1 из 2
Таможня США передала Украине три древних меча и каменный топор, которые были обнаружены в посылке из России
© Фото : Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США
2 из 2
Издание ссылается на неназванного украинского дипломата, который рассказал, что старинное оружие было отправлено из российского Краснодарского края и задержано в прошлом году в аэропорту Нью-Йорка. Американские таможенники перехватили свыше 20 посылок от того же отправителя и пока не завершили экспертизу их содержимого, сказано в статье.
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