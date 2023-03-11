https://ria.ru/20230311/neytralitet-1857274459.html
В Швейцарии прошла акция за сохранение нейтралитета в кризисе на Украине
В Швейцарии прошла акция за сохранение нейтралитета в кризисе на Украине - РИА Новости, 11.03.2023
В Швейцарии прошла акция за сохранение нейтралитета в кризисе на Украине
От двух до трех тысяч человек приняли участие в субботнем митинге в Берне, на котором призвали власти Швейцарии к соблюдению политики нейтралитета, в том числе... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T22:22
2023-03-11T22:22
2023-03-11T22:22
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ЦЮРИХ (Швейцария), 11 мар - РИА Новости. От двух до трех тысяч человек приняли участие в субботнем митинге в Берне, на котором призвали власти Швейцарии к соблюдению политики нейтралитета, в том числе по отношению к событиям на Украине, сообщает местная газета Berner Zeitung. По данным издания, акция прошла вечером на главной площади Берна, где расположены здания правительства и парламента. По оценке газеты, в митинге приняли участие две-три тысячи человек. Одним из организаторов акции выступило движение Mass-Voll, которое на своем сайте сообщило, что демонстрация проводится "ни против Украины, ни против России". "Мы выступаем за человечество и за мир между всеми народами", - говорится в сообщении движения. По информации Berner Zeitung, в ходе митинга прозвучал призыв "к немедленному прекращению санкций против России и возвращению Швейцарии к 100-процентному нейтралитету". Швейцария присоединилась практически ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, – 17,6 миллиарда франков (свыше 19 миллиардов долларов).
https://ria.ru/20230224/protest-1854180587.html
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в мире, швейцария, украина
В мире, Швейцария, Украина
В Швейцарии прошла акция за сохранение нейтралитета в кризисе на Украине
Berner Zeitung: в Берне прошла акция за сохранение нейтралитета в кризисе на Украине
ЦЮРИХ (Швейцария), 11 мар - РИА Новости.
От двух до трех тысяч человек приняли участие в субботнем митинге в Берне, на котором призвали власти Швейцарии к соблюдению политики нейтралитета, в том числе по отношению к событиям на Украине, сообщает местная газета Berner Zeitung
.
По данным издания, акция прошла вечером на главной площади Берна, где расположены здания правительства и парламента. По оценке газеты, в митинге приняли участие две-три тысячи человек.
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Одним из организаторов акции выступило движение Mass-Voll, которое на своем сайте сообщило, что демонстрация проводится "ни против Украины, ни против России".
"Мы выступаем за человечество и за мир между всеми народами", - говорится в сообщении движения.
По информации Berner Zeitung, в ходе митинга прозвучал призыв "к немедленному прекращению санкций против России
и возвращению Швейцарии к 100-процентному нейтралитету".
Швейцария присоединилась практически ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, – 17,6 миллиарда франков (свыше 19 миллиардов долларов).
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