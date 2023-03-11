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В Германии отказались от создания Совета нацбезопасности, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.03.2023
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18:06 11.03.2023 (обновлено: 21:40 11.03.2023)
https://ria.ru/20230311/natsbezopasnost-1857245741.html
В Германии отказались от создания Совета нацбезопасности, сообщили СМИ
В Германии отказались от создания Совета нацбезопасности, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.03.2023
В Германии отказались от создания Совета нацбезопасности, сообщили СМИ
Власти Германии отказались от создания Совета национальной безопасности страны, поскольку канцлер Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок не смогли прийти к... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T18:06
2023-03-11T21:40
в мире
германия
китай
украина
анналена бербок
олаф шольц
парламентская ассамблея совета европы
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Власти Германии отказались от создания Совета национальной безопасности страны, поскольку канцлер Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок не смогли прийти к соглашению, пишет журнал Spiegel со ссылкой на собственные источники.Как сообщает издание, в немецком правительстве с самого начала возникали разногласия по ключевым вопросам внешней политики, в том числе отношений с Китаем и поставки оружия на Украину.Отмечается, что новая структура, создаваемая по образцу Совета национальной безопасности США, должна была "улучшить координацию" между ведомством канцлера и министерствами. В итоге Шольц и Бербок после многомесячных переговоров не смогли договориться о том, кто будет входить в Совет и возглавлять его, поэтому решили не продолжать работу над проектом, говорится в материале.В январе таблоид Bild со ссылкой на источники писал, что ведомство канцлера тщательно фиксирует оплошности Бербок, несмотря на отсутствие публичной критики министра со стороны Шольца. Так, в сентябре прошлого года глава немецкого МИД призвала к скорейшему решению вопроса поставок танков Украине, после чего состоялся "серьезный разговор" с ведомством канцлера. В результате уже во время следующего интервью Бербок была более сдержанна.В начале года дипломат заявила в интервью французскому ТВ, что Берлин не собирается блокировать поставки немецкой военной техники киевским властям. При этом окончательного решения тогда принято не было, и в ведомстве канцлера такое заявление вызвало бурное недовольство.Бербок также подверглась критике со стороны некоторых немецких политиков после ее слов о "войне с Россией". Министр во время заседания ПАСЕ 24 января заявила, что страны Европы "ведут войну против России", и призвала европейские государства вместе делать больше для Украины, а не искать виновных среди своих. При этом МИД Германии в связи с ее высказыванием заявил, что поддержка Украины не делает ФРГ одной из сторон конфликта.
https://ria.ru/20230307/germaniya-1856437161.html
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в мире, германия, китай, украина, анналена бербок, олаф шольц, парламентская ассамблея совета европы
В мире, Германия, Китай, Украина, Анналена Бербок, Олаф Шольц, Парламентская ассамблея Совета Европы
В Германии отказались от создания Совета нацбезопасности, сообщили СМИ

Spiegel: ФРГ из-за разногласий Шольца и Бербок отказалась создавать Совет нацбезопасности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Власти Германии отказались от создания Совета национальной безопасности страны, поскольку канцлер Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок не смогли прийти к соглашению, пишет журнал Spiegel со ссылкой на собственные источники.
Как сообщает издание, в немецком правительстве с самого начала возникали разногласия по ключевым вопросам внешней политики, в том числе отношений с Китаем и поставки оружия на Украину.
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Отмечается, что новая структура, создаваемая по образцу Совета национальной безопасности США, должна была "улучшить координацию" между ведомством канцлера и министерствами.
В итоге Шольц и Бербок после многомесячных переговоров не смогли договориться о том, кто будет входить в Совет и возглавлять его, поэтому решили не продолжать работу над проектом, говорится в материале.
В январе таблоид Bild со ссылкой на источники писал, что ведомство канцлера тщательно фиксирует оплошности Бербок, несмотря на отсутствие публичной критики министра со стороны Шольца.
Так, в сентябре прошлого года глава немецкого МИД призвала к скорейшему решению вопроса поставок танков Украине, после чего состоялся "серьезный разговор" с ведомством канцлера. В результате уже во время следующего интервью Бербок была более сдержанна.
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В начале года дипломат заявила в интервью французскому ТВ, что Берлин не собирается блокировать поставки немецкой военной техники киевским властям. При этом окончательного решения тогда принято не было, и в ведомстве канцлера такое заявление вызвало бурное недовольство.
Бербок также подверглась критике со стороны некоторых немецких политиков после ее слов о "войне с Россией". Министр во время заседания ПАСЕ 24 января заявила, что страны Европы "ведут войну против России", и призвала европейские государства вместе делать больше для Украины, а не искать виновных среди своих. При этом МИД Германии в связи с ее высказыванием заявил, что поддержка Украины не делает ФРГ одной из сторон конфликта.
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