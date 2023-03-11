В Германии отказались от создания Совета нацбезопасности, сообщили СМИ
Spiegel: ФРГ из-за разногласий Шольца и Бербок отказалась создавать Совет нацбезопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Власти Германии отказались от создания Совета национальной безопасности страны, поскольку канцлер Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок не смогли прийти к соглашению, пишет журнал Spiegel со ссылкой на собственные источники.
Как сообщает издание, в немецком правительстве с самого начала возникали разногласия по ключевым вопросам внешней политики, в том числе отношений с Китаем и поставки оружия на Украину.
Отмечается, что новая структура, создаваемая по образцу Совета национальной безопасности США, должна была "улучшить координацию" между ведомством канцлера и министерствами.
В итоге Шольц и Бербок после многомесячных переговоров не смогли договориться о том, кто будет входить в Совет и возглавлять его, поэтому решили не продолжать работу над проектом, говорится в материале.
В январе таблоид Bild со ссылкой на источники писал, что ведомство канцлера тщательно фиксирует оплошности Бербок, несмотря на отсутствие публичной критики министра со стороны Шольца.
Так, в сентябре прошлого года глава немецкого МИД призвала к скорейшему решению вопроса поставок танков Украине, после чего состоялся "серьезный разговор" с ведомством канцлера. В результате уже во время следующего интервью Бербок была более сдержанна.
В начале года дипломат заявила в интервью французскому ТВ, что Берлин не собирается блокировать поставки немецкой военной техники киевским властям. При этом окончательного решения тогда принято не было, и в ведомстве канцлера такое заявление вызвало бурное недовольство.
Бербок также подверглась критике со стороны некоторых немецких политиков после ее слов о "войне с Россией". Министр во время заседания ПАСЕ 24 января заявила, что страны Европы "ведут войну против России", и призвала европейские государства вместе делать больше для Украины, а не искать виновных среди своих. При этом МИД Германии в связи с ее высказыванием заявил, что поддержка Украины не делает ФРГ одной из сторон конфликта.