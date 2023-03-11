https://ria.ru/20230311/natsbezopasnost-1857245741.html

В Германии отказались от создания Совета нацбезопасности, сообщили СМИ

В Германии отказались от создания Совета нацбезопасности, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.03.2023

В Германии отказались от создания Совета нацбезопасности, сообщили СМИ

Власти Германии отказались от создания Совета национальной безопасности страны, поскольку канцлер Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок не смогли прийти к... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T18:06

2023-03-11T18:06

2023-03-11T21:40

в мире

германия

китай

украина

анналена бербок

олаф шольц

парламентская ассамблея совета европы

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Власти Германии отказались от создания Совета национальной безопасности страны, поскольку канцлер Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок не смогли прийти к соглашению, пишет журнал Spiegel со ссылкой на собственные источники.Как сообщает издание, в немецком правительстве с самого начала возникали разногласия по ключевым вопросам внешней политики, в том числе отношений с Китаем и поставки оружия на Украину.Отмечается, что новая структура, создаваемая по образцу Совета национальной безопасности США, должна была "улучшить координацию" между ведомством канцлера и министерствами. В итоге Шольц и Бербок после многомесячных переговоров не смогли договориться о том, кто будет входить в Совет и возглавлять его, поэтому решили не продолжать работу над проектом, говорится в материале.В январе таблоид Bild со ссылкой на источники писал, что ведомство канцлера тщательно фиксирует оплошности Бербок, несмотря на отсутствие публичной критики министра со стороны Шольца. Так, в сентябре прошлого года глава немецкого МИД призвала к скорейшему решению вопроса поставок танков Украине, после чего состоялся "серьезный разговор" с ведомством канцлера. В результате уже во время следующего интервью Бербок была более сдержанна.В начале года дипломат заявила в интервью французскому ТВ, что Берлин не собирается блокировать поставки немецкой военной техники киевским властям. При этом окончательного решения тогда принято не было, и в ведомстве канцлера такое заявление вызвало бурное недовольство.Бербок также подверглась критике со стороны некоторых немецких политиков после ее слов о "войне с Россией". Министр во время заседания ПАСЕ 24 января заявила, что страны Европы "ведут войну против России", и призвала европейские государства вместе делать больше для Украины, а не искать виновных среди своих. При этом МИД Германии в связи с ее высказыванием заявил, что поддержка Украины не делает ФРГ одной из сторон конфликта.

https://ria.ru/20230307/germaniya-1856437161.html

https://ria.ru/20230305/proizvodstvo-1855998458.html

https://ria.ru/20230303/levye-1855508335.html

германия

китай

украина

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в мире, германия, китай, украина, анналена бербок, олаф шольц, парламентская ассамблея совета европы