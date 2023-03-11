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На Донецком направлении уничтожили более 140 украинских военных

На Донецком направлении уничтожили более 140 украинских военных - РИА Новости, 11.03.2023

На Донецком направлении уничтожили более 140 украинских военных

"Южная" группировка войск ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила более 140 украинских военных, 11 единиц техники, сообщили в субботу в Минобороны... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T14:33

2023-03-11T14:33

2023-03-11T15:12

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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. "Южная" группировка войск ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила более 140 украинских военных, 11 единиц техники, сообщили в субботу в Минобороны России."На донецком направлении в результате активных действий подразделений и огня артиллерии "Южной" группировки войск в районах населенных пунктов Зализнянское, Красное и Тоненькое Донецкой Народной Республики за сутки уничтожено более 140 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, три автомобиля и две гаубицы Д-30", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Конашенков об уничтожении более 140 украинских военных на Донецком направлении "Южная" группировка войск ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила более 140 украинских военных, 11 единиц техники, сообщили в субботу в Минобороны России. 2023-03-11T14:33 true PT3M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, россия, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины