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На Донецком направлении уничтожили более 140 украинских военных
На Донецком направлении уничтожили более 140 украинских военных - РИА Новости, 11.03.2023
На Донецком направлении уничтожили более 140 украинских военных
"Южная" группировка войск ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила более 140 украинских военных, 11 единиц техники, сообщили в субботу в Минобороны... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T14:33
2023-03-11T14:33
2023-03-11T15:12
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. "Южная" группировка войск ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила более 140 украинских военных, 11 единиц техники, сообщили в субботу в Минобороны России."На донецком направлении в результате активных действий подразделений и огня артиллерии "Южной" группировки войск в районах населенных пунктов Зализнянское, Красное и Тоненькое Донецкой Народной Республики за сутки уничтожено более 140 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, три автомобиля и две гаубицы Д-30", - сообщили в ведомстве.
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Конашенков об уничтожении более 140 украинских военных на Донецком направлении
"Южная" группировка войск ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила более 140 украинских военных, 11 единиц техники, сообщили в субботу в Минобороны России.
2023-03-11T14:33
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
На Донецком направлении уничтожили более 140 украинских военных
Минобороны: на Донецком направлении российские силы уничтожили более 140 бойцов ВСУ