https://ria.ru/20230311/napadenie-1857241111.html

В Забайкалье нетрезвый глава города напал на полицейских с топором

В Забайкалье нетрезвый глава города напал на полицейских с топором - РИА Новости, 11.03.2023

В Забайкалье нетрезвый глава города напал на полицейских с топором

Уголовное дело возбудили в отношении главы города Сретенск Забайкальского края Евгения Киргизова, который пытался ударить полицейского топором, сообщили в... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T17:39

2023-03-11T17:39

2023-03-11T17:39

происшествия

забайкальский край

сретенск

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ЧИТА, 11 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении главы города Сретенск Забайкальского края Евгения Киргизова, который пытался ударить полицейского топором, сообщили в пресс-службе регионального СУСК. "По версии следствия, 10 марта около 20 часов в городе Сретенске два сотрудника полиции в форменном обмундировании остановили автомобиль, которым подозреваемый управлял в состоянии алкогольного опьянения. В целях воспрепятствования законным требованиям полицейских, глава городского поселения попытался ударить сотрудников топором", - говорится в сообщении. Уточняется, что один из полицейских обезвредил подозреваемого, выхватив у него топор из рук. По данным ведомства, решение о возбуждении уголовного дела принято и.о. руководителя следственного управления СК России по Забайкальскому краю Андреем Беспечанским. Во внимание было принято особое правовое положение подозреваемого, который замещает выборную должность главы органа местного самоуправления. Мэр подозревается в совершении преступления по статье УК РФ "Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей", добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230310/napadenie-1857083556.html

забайкальский край

сретенск

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, забайкальский край, сретенск, следственный комитет россии (ск рф), россия