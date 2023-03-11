https://ria.ru/20230311/moskva-1857542682.html
Собянин: в этом году обновим 6,5 тысяч уличных фонарей в Москве
Собянин: в этом году обновим 6,5 тысяч уличных фонарей в Москве - РИА Новости, 13.03.2023
Собянин: в этом году обновим 6,5 тысяч уличных фонарей в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице обновят 6,5 тысячи уличных фонарей в этом году. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-11T18:06
2023-03-11T18:06
2023-03-13T14:28
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице обновят 6,5 тысячи уличных фонарей в этом году. "Москва стала в два раза ярче, чем 12 лет назад. Город освещают больше миллиона ламп... Сейчас уже половина всех уличных светильников светодиодные. Остальную часть ламп меняем постепенно, когда у них заканчивается срок эксплуатации. В этом году обновим 6,5 тысячи фонарей", - написал мэр в своем телеграм-канале. Как уточнил Собянин, светодиодные лампы более долговечны, чем натриевые или галогеновые, а также экономят до 30% электроэнергии. Светодиодные лампы уже освещают парк "Зарядье", набережные, Садовое и Бульварное кольца, а также различные памятники в Москве. Также мэр добавил, что больше трети уличного освещения в Москве оборудовано "умными" датчиками дистанционного контроля, что позволяет дистанционно включать или выключать подсветку и регулировать напряжение.
https://realty.ria.ru/20230313/moskva-1857521135.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей собянин, москва
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице обновят 6,5 тысячи уличных фонарей в этом году.
"Москва стала в два раза ярче, чем 12 лет назад. Город освещают больше миллиона ламп... Сейчас уже половина всех уличных светильников светодиодные. Остальную часть ламп меняем постепенно, когда у них заканчивается срок эксплуатации. В этом году обновим 6,5 тысячи фонарей", - написал мэр в своем телеграм-канале.
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Как уточнил Собянин, светодиодные лампы более долговечны, чем натриевые или галогеновые, а также экономят до 30% электроэнергии.
Светодиодные лампы уже освещают парк "Зарядье", набережные, Садовое и Бульварное кольца, а также различные памятники в Москве.
Также мэр добавил, что больше трети уличного освещения в Москве оборудовано "умными" датчиками дистанционного контроля, что позволяет дистанционно включать или выключать подсветку и регулировать напряжение.