https://ria.ru/20230311/moskva-1857542682.html

Собянин: в этом году обновим 6,5 тысяч уличных фонарей в Москве

Собянин: в этом году обновим 6,5 тысяч уличных фонарей в Москве - РИА Новости, 13.03.2023

Собянин: в этом году обновим 6,5 тысяч уличных фонарей в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице обновят 6,5 тысячи уличных фонарей в этом году. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-11T18:06

2023-03-11T18:06

2023-03-13T14:28

сергей собянин

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840267030_0:0:2982:1677_1920x0_80_0_0_51764f5e4a8284491a367c42af556c33.jpg

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице обновят 6,5 тысячи уличных фонарей в этом году. "Москва стала в два раза ярче, чем 12 лет назад. Город освещают больше миллиона ламп... Сейчас уже половина всех уличных светильников светодиодные. Остальную часть ламп меняем постепенно, когда у них заканчивается срок эксплуатации. В этом году обновим 6,5 тысячи фонарей", - написал мэр в своем телеграм-канале. Как уточнил Собянин, светодиодные лампы более долговечны, чем натриевые или галогеновые, а также экономят до 30% электроэнергии. Светодиодные лампы уже освещают парк "Зарядье", набережные, Садовое и Бульварное кольца, а также различные памятники в Москве. Также мэр добавил, что больше трети уличного освещения в Москве оборудовано "умными" датчиками дистанционного контроля, что позволяет дистанционно включать или выключать подсветку и регулировать напряжение.

https://realty.ria.ru/20230313/moskva-1857521135.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сергей собянин, москва