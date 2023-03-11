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СМИ: США одобрили визу израильскому министру, призвавшему уничтожить город - РИА Новости, 11.03.2023
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01:20 11.03.2023 (обновлено: 09:40 11.03.2023)
https://ria.ru/20230311/ministr-1857163721.html
СМИ: США одобрили визу израильскому министру, призвавшему уничтожить город
СМИ: США одобрили визу израильскому министру, призвавшему уничтожить город - РИА Новости, 11.03.2023
СМИ: США одобрили визу израильскому министру, призвавшему уничтожить город
Госдепартамент США одобрил выдачу визы министру финансов Израиля Бецалелю Смотричу в преддверии визита чиновника в Вашингтон, несмотря на его призыв уничтожить... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T01:20
2023-03-11T09:40
в мире
израиль
сша
биньямин нетаньяху
государственный департамент сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил выдачу визы министру финансов Израиля Бецалелю Смотричу в преддверии визита чиновника в Вашингтон, несмотря на его призыв уничтожить палестинский город Хувара, сообщил портал Axios со ссылкой на источники. В конце февраля двое израильтян были застрелены палестинским террористом в городе Хувара. После нападения Смотрич, один из самых высокопоставленных членов правительства Биньямина Нетаньяху, заявил, что Израиль должен "стереть с лица земли" данный палестинский город. СМИ сообщали, что госдепартамент США рассматривает возможность отказа в выдаче визы главе минфина Израиля из-за его призыва. "Государственный департамент удовлетворил запрос ультраправого министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича на получение "дипломатической визы" перед его поездкой в Вашингтон на следующей неделе", - говорится в сообщении. Согласно порталу, который ссылается на высокопоставленного американского чиновника, в ходе консультаций в госдепартаменте было достигнуто всеобщее понимание того, что существует "крайне высокая планка как с политической, так и с правовой точек зрения для отказа в дипломатической визе" министру государства, являющегося союзником Вашингтона. Администрация президента США Джо Байдена также дала ясно понять, что американские чиновники не собираются проводить встречи со Смотричем в ходе его предстоящего визита.
https://ria.ru/20230309/netanyakhu-1856888260.html
https://ria.ru/20230309/sotrudnichestvo-1856796614.html
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в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, государственный департамент сша, джо байден
В мире, Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, Государственный департамент США, Джо Байден
СМИ: США одобрили визу израильскому министру, призвавшему уничтожить город

Axios: США одобрили визу израильскому министру, призвавшему уничтожить город в Палестине

© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил выдачу визы министру финансов Израиля Бецалелю Смотричу в преддверии визита чиновника в Вашингтон, несмотря на его призыв уничтожить палестинский город Хувара, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.
В конце февраля двое израильтян были застрелены палестинским террористом в городе Хувара. После нападения Смотрич, один из самых высокопоставленных членов правительства Биньямина Нетаньяху, заявил, что Израиль должен "стереть с лица земли" данный палестинский город. СМИ сообщали, что госдепартамент США рассматривает возможность отказа в выдаче визы главе минфина Израиля из-за его призыва.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Премьер Израиля назвал атаку в Тель-Авиве серьезным терактом
9 марта, 23:08
"Государственный департамент удовлетворил запрос ультраправого министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича на получение "дипломатической визы" перед его поездкой в Вашингтон на следующей неделе", - говорится в сообщении.
Согласно порталу, который ссылается на высокопоставленного американского чиновника, в ходе консультаций в госдепартаменте было достигнуто всеобщее понимание того, что существует "крайне высокая планка как с политической, так и с правовой точек зрения для отказа в дипломатической визе" министру государства, являющегося союзником Вашингтона.
Администрация президента США Джо Байдена также дала ясно понять, что американские чиновники не собираются проводить встречи со Смотричем в ходе его предстоящего визита.
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Глава Пентагона и премьер Израиля обсудили "иранскую угрозу"
9 марта, 15:59
 
В миреИзраильСШАБиньямин НетаньяхуГосударственный департамент СШАДжо Байден
 
 
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