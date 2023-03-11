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СМИ: США одобрили визу израильскому министру, призвавшему уничтожить город
СМИ: США одобрили визу израильскому министру, призвавшему уничтожить город - РИА Новости, 11.03.2023
СМИ: США одобрили визу израильскому министру, призвавшему уничтожить город
Госдепартамент США одобрил выдачу визы министру финансов Израиля Бецалелю Смотричу в преддверии визита чиновника в Вашингтон, несмотря на его призыв уничтожить... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T01:20
2023-03-11T01:20
2023-03-11T09:40
в мире
израиль
сша
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государственный департамент сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил выдачу визы министру финансов Израиля Бецалелю Смотричу в преддверии визита чиновника в Вашингтон, несмотря на его призыв уничтожить палестинский город Хувара, сообщил портал Axios со ссылкой на источники. В конце февраля двое израильтян были застрелены палестинским террористом в городе Хувара. После нападения Смотрич, один из самых высокопоставленных членов правительства Биньямина Нетаньяху, заявил, что Израиль должен "стереть с лица земли" данный палестинский город. СМИ сообщали, что госдепартамент США рассматривает возможность отказа в выдаче визы главе минфина Израиля из-за его призыва. "Государственный департамент удовлетворил запрос ультраправого министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича на получение "дипломатической визы" перед его поездкой в Вашингтон на следующей неделе", - говорится в сообщении. Согласно порталу, который ссылается на высокопоставленного американского чиновника, в ходе консультаций в госдепартаменте было достигнуто всеобщее понимание того, что существует "крайне высокая планка как с политической, так и с правовой точек зрения для отказа в дипломатической визе" министру государства, являющегося союзником Вашингтона. Администрация президента США Джо Байдена также дала ясно понять, что американские чиновники не собираются проводить встречи со Смотричем в ходе его предстоящего визита.
https://ria.ru/20230309/netanyakhu-1856888260.html
https://ria.ru/20230309/sotrudnichestvo-1856796614.html
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в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, государственный департамент сша, джо байден
В мире, Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, Государственный департамент США, Джо Байден
СМИ: США одобрили визу израильскому министру, призвавшему уничтожить город
Axios: США одобрили визу израильскому министру, призвавшему уничтожить город в Палестине