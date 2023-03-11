https://ria.ru/20230311/kriptovalyuta-1857271181.html

Криптовалюта USD Coin резко упала в цене после новости о банкротстве SVB

Криптовалюта USD Coin резко упала в цене после новости о банкротстве SVB - РИА Новости, 11.03.2023

Криптовалюта USD Coin резко упала в цене после новости о банкротстве SVB

Криптовалюта USD Coin резко упала в цене после того, как управляющая ей компания Circle сообщила, что хранила 3,3 миллиарда долларов в обанкротившемся банке... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T21:28

2023-03-11T21:28

2023-03-11T21:33

экономика

сша

калифорния

джанет йеллен

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Криптовалюта USD Coin резко упала в цене после того, как управляющая ей компания Circle сообщила, что хранила 3,3 миллиарда долларов в обанкротившемся банке Silicon Valley Bank, пишет Wall Street Journal. По данным издания, испугавшиеся инвесторы обналичили USD Coin на сумму более двух миллиардов долларов. Согласно данным портала Coindesk, по состоянию на утро субботы монета USD Coin упала до уровня ниже 87 центов (в обычное время цена USD Coin привязана к доллару США в соотношении 1:1). Авторы материала предупреждают в этой связи, что разрыв привязки к доллару "потенциально может вызвать шоковые волны в мире криптовалют, который все еще не оправился от краха (криптобиржи) FTX". Подчеркивается, что для криптотрейдеров снижение стоимости USD Coin "напоминает худшие моменты финансового кризиса 2008 года". Отмечено также снижение стоимости криптовалюты Dai, которая также привязана к доллару в соотношении 1:1, но в субботу торговалась на уровне 90 центов. Как сообщила Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC), регулирующие органы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank (SVB), который стал самым крупным банком, рухнувшим в США после последнего финансового кризиса. FDIC перевел все застрахованные депозиты из SVB в созданную им отдельную структуру – Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. Министр финансов США Джанет Йеллен в пятницу встретилась с представителями регулирующих органов и выразила уверенность в их способности справиться с ситуацией вокруг SVB.

https://ria.ru/20230311/bankrotstvo-1857260907.html

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сша

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экономика, сша, калифорния, джанет йеллен