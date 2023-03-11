https://ria.ru/20230311/kosovo-1857217258.html

Вучич заявил, что не поддержит независимость Косово

Вучич заявил, что не поддержит независимость Косово - РИА Новости, 11.03.2023

Вучич заявил, что не поддержит независимость Косово

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не сможет ездить по стране и оправдываться перед гражданами, если поддержит официально или неофициально... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T14:30

2023-03-11T14:30

2023-03-11T14:30

в мире

косово

сербия

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евросоюз

европейский совет

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БЕЛГРАД, 11 мар - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не сможет ездить по стране и оправдываться перед гражданами, если поддержит официально или неофициально независимость самопровозглашенной республики Косово. Президент и глава правящей Сербской прогрессивной партии ранее заявил о создании к маю надпартийной структуры "Народное движение за (в поддержку - ред.) государство". Для продвижения инициативы он начал в субботу поездки по стране на юге края, в Пчиньском округе, где обратился к полному залу спортивного центра города Вране на несколько тысяч человек. Днем он также планирует посетить города Буяновац, Трговиште, Босилеград и Власинское озеро. "Я независимость Косово не подпишу. Не хочу ездить по Сербии и оправдываться, потому что каждый честный человек знает и верит. Не будет сдачи, не признаем независимость Косово, ни фактическую, ни юридическую. Но хотим ли мира с албанцами, пристойные, лучшие отношения - да", - заявил он под аплодисменты собравшихся граждан с юга страны. Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти выразил готовность на предстоящей 18 марта встрече с президентом Сербии Александром Вучичем утвердить программу выполнения европейско-американского план по урегулированию. Сербский президент заявил в телеэфире в ночь на пятницу, что не подпишет капитуляцию, не поддержит членство самопровозглашенной республики Косово в ООН и не признает его независимость. Прошлый раунд переговоров Вучича и Курти состоялся 27 февраля Брюсселе с участием главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и спецпредставителя ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака. Как ранее заявлял Вучич, в Брюсселе ждут от него и Курти значимого прогресса в диалоге к заседанию Европейского совета 23-24 марта. Парламент Сербии после двух дней дебатов с участием президента 3 февраля большинством голосов утвердил годовой доклад правительства о переговорах по Косово и Метохии и ситуации в крае. Президент Сербии озвучил парламентариям 10 пунктов программы руководства страны в условиях внешнего давления. Среди них – сохранение мира и стабильности, требование сформировать Сообщество сербских общин в Косово и Метохии, обеспечение безопасности косовских сербов, привлечение иностранных инвестиций в Сербию и так далее. Вучич многократно и четко повторил, что "никогда не признает независимость Косово и против вступления Приштины в ООН". Он также заявлял, что Белград продолжит политику военного нейтралитета и "постарается продержаться без введения санкций против РФ, сколько сможет". Вооруженный конфликт на Украине, по его мнению, разрастается в Третью мировую войну, а страны Запада усиливают давление на Сербию из-за отказа поддержать санкции против РФ.

https://ria.ru/20230310/kosovo-1857064170.html

https://ria.ru/20230309/serbiya-1856795086.html

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в мире, косово, сербия, брюссель, альбин курти, александр вучич, евросоюз, европейский совет, жозеп боррель, оон