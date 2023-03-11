https://ria.ru/20230311/koronavirus-1857200778.html

В Подмосковье за сутки госпитализировали 45 пациентов с коронавирусом

В Подмосковье за сутки госпитализировали 45 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 11.03.2023

В Подмосковье за сутки госпитализировали 45 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Подмосковье выявлено 255 случаев COVID-19, госпитализированы 45 человек, сообщается на портале стопкоронавирус. рф. РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T11:14

2023-03-11T11:14

2023-03-11T11:14

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 255 случаев COVID-19, госпитализированы 45 человек, сообщается на портале стопкоронавирус. рф. "Выявлено случаев за сутки - 255, госпитализированы 45 человек, выздоровел 281 человек за сутки", - говорится в сводке. Накануне в Подмосковье было выявлено 126 новых случаев COVID-19.

https://ria.ru/20230207/test-1850200588.html

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, московская область (подмосковье), распространение коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19