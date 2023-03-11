https://ria.ru/20230311/koronavirus-1857200778.html
В Подмосковье за сутки госпитализировали 45 пациентов с коронавирусом
В Подмосковье за сутки госпитализировали 45 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 11.03.2023
В Подмосковье за сутки госпитализировали 45 пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Подмосковье выявлено 255 случаев COVID-19, госпитализированы 45 человек, сообщается на портале стопкоронавирус. рф. РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T11:14
2023-03-11T11:14
2023-03-11T11:14
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 255 случаев COVID-19, госпитализированы 45 человек, сообщается на портале стопкоронавирус. рф. "Выявлено случаев за сутки - 255, госпитализированы 45 человек, выздоровел 281 человек за сутки", - говорится в сводке. Накануне в Подмосковье было выявлено 126 новых случаев COVID-19.
https://ria.ru/20230207/test-1850200588.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, московская область (подмосковье), распространение коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 45 пациентов с коронавирусом
В Подмосковье за сутки выявили 255 новых случаев COVID-19