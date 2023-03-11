https://ria.ru/20230311/kongress-1857175301.html
СМИ: Пентагон хочет запросить у конгресса 170 миллиардов долларов
СМИ: Пентагон хочет запросить у конгресса 170 миллиардов долларов - РИА Новости, 11.03.2023
СМИ: Пентагон хочет запросить у конгресса 170 миллиардов долларов
Пентагон хочет запросить 170 миллиардов долларов на закупки в новом финансовом году, особое внимание будет уделено замене переданных Украине боеприпасов,... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T06:28
2023-03-11T06:28
2023-03-11T06:32
украина
россия
сергей лавров
дмитрий песков
пентагон
нато
министерство обороны сша
javelin (птрк)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811630246_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_7b48096fe6c989db9b147ef865d79c54.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пентагон хочет запросить 170 миллиардов долларов на закупки в новом финансовом году, особое внимание будет уделено замене переданных Украине боеприпасов, передает агентство Bloomberg со ссылкой на документ. Ранее сообщалось, что для ведомства Белый дом вновь запросил рекордный бюджет в 842 миллиарда долларов – на 26 миллиардов больше, чем в 2023 году и почти на 100 миллиардов больше, чем в 2022 году. "Запрос на закупку Пентагона на 170 миллиардов долларов на следующий финансовый год направлен на замену поставляемых Украине боеприпасов, а также.... ракет большой дальности, которые будут необходимы в конфликте с Китаем", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что министерство попросит 76,8 миллиарда долларов на ВМС и морскую пехоту, 61 миллиард долларов на ВВС, а также 24,4 миллиарда долларов на армию. Согласно агентству, ведомство, в частности, заинтересовано в 170 миллионах долларов на приобретение 28 систем HIMARS, 886 миллионах долларов на более 5 тысяч ракет GLMRS, а также 199 миллионах долларов на 541 ракету Javelin. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230311/instruktor-1857168953.html
https://ria.ru/20230311/voyska-1857167556.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811630246_593:0:3324:2048_1920x0_80_0_0_b9f6039150398c2866be6110786c8747.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, сергей лавров, дмитрий песков, пентагон, нато, министерство обороны сша, javelin (птрк), в мире, сша
Украина, Россия, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Пентагон, НАТО, Министерство обороны США, Javelin (ПТРК), В мире, США
СМИ: Пентагон хочет запросить у конгресса 170 миллиардов долларов
Bloomberg: Пентагон хочет запросить у конгресса 170 миллиардов долларов на военные закупки
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости.
Пентагон хочет запросить 170 миллиардов долларов на закупки в новом финансовом году, особое внимание будет уделено замене переданных Украине боеприпасов, передает агентство Bloomberg
со ссылкой на документ.
Ранее сообщалось, что для ведомства Белый дом вновь запросил рекордный бюджет в 842 миллиарда долларов – на 26 миллиардов больше, чем в 2023 году и почти на 100 миллиардов больше, чем в 2022 году.
Американский ветеран заявил, что у России "много сюрпризов" для Украины
"Запрос на закупку Пентагона на 170 миллиардов долларов на следующий финансовый год направлен на замену поставляемых Украине боеприпасов, а также.... ракет большой дальности, которые будут необходимы в конфликте с Китаем", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что министерство попросит 76,8 миллиарда долларов на ВМС и морскую пехоту, 61 миллиард долларов на ВВС, а также 24,4 миллиарда долларов на армию.
Согласно агентству, ведомство, в частности, заинтересовано в 170 миллионах долларов на приобретение 28 систем HIMARS, 886 миллионах долларов на более 5 тысяч ракет GLMRS, а также 199 миллионах долларов на 541 ракету Javelin.
Россия
ранее направила странам НАТО
ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
"Это безумие". В США рассказали, к чему приведет ввод войск НАТО на Украину