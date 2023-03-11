https://ria.ru/20230311/kadyrov-1857268154.html

Кадыров сообщил, что находится в Москве

Кадыров сообщил, что находится в Москве - РИА Новости, 11.03.2023

Кадыров сообщил, что находится в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что находится в Москве. Соответствующее видео опубликовано на странице его помощника в Instagram*. РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T20:56

2023-03-11T20:56

2023-03-11T22:13

общество

москва

россия

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 11 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что находится в Москве. Соответствующее видео опубликовано на странице его помощника в Instagram*. "Это опять я, опять со своим телефоном. И теперь в Москве, в столице нашей Родины", — слышен закадровый голос, принадлежащий Кадырову. На видео Кадырова — заснеженная центральная часть города, в том числе памятник Петру I.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230311/kadyrov-1857163881.html

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общество, москва, россия, рамзан кадыров