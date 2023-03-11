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Кадыров сообщил, что находится в Москве - РИА Новости, 11.03.2023
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20:56 11.03.2023 (обновлено: 22:13 11.03.2023)
https://ria.ru/20230311/kadyrov-1857268154.html
Кадыров сообщил, что находится в Москве
Кадыров сообщил, что находится в Москве - РИА Новости, 11.03.2023
Кадыров сообщил, что находится в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что находится в Москве. Соответствующее видео опубликовано на странице его помощника в Instagram*. РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T20:56
2023-03-11T22:13
общество
москва
россия
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 11 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что находится в Москве. Соответствующее видео опубликовано на странице его помощника в Instagram*. "Это опять я, опять со своим телефоном. И теперь в Москве, в столице нашей Родины", — слышен закадровый голос, принадлежащий Кадырову. На видео Кадырова — заснеженная центральная часть города, в том числе памятник Петру I.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230311/kadyrov-1857163881.html
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общество, москва, россия, рамзан кадыров
Общество, Москва, Россия, Рамзан Кадыров
Кадыров сообщил, что находится в Москве

Глава Чечни Кадыров сообщил, что находится в Москве

© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 11 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что находится в Москве. Соответствующее видео опубликовано на странице его помощника в Instagram*.
"Это опять я, опять со своим телефоном. И теперь в Москве, в столице нашей Родины", — слышен закадровый голос, принадлежащий Кадырову.
На видео Кадырова — заснеженная центральная часть города, в том числе памятник Петру I.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
Кадыров показал боевые трофеи
Вчера, 01:24
 
ОбществоМоскваРоссияРамзан Кадыров
 
 
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