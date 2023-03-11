https://ria.ru/20230311/kadyrov-1857163881.html

Кадыров показал боевые трофеи

Кадыров показал боевые трофеи - РИА Новости, 11.03.2023

Кадыров показал боевые трофеи

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале опубликовал фото, на котором показал натовскую трофейную зенитную систему Stinger и украинский ПЗРК "Игла",... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T01:24

2023-03-11T01:24

2023-03-11T02:11

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рамзан кадыров

сергей лавров

дмитрий песков

нато

javelin (птрк)

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале опубликовал фото, на котором показал натовскую трофейную зенитную систему Stinger и украинский ПЗРК "Игла", подписав, что данные "подарки" будут возвращены "натовским наёмникам, правда, не в целости и не в сохранности". "Ничто не греет душу воина так, как боевой трофей. Американский "Стингер" и украинская "Игла" - вот такие подарки мы получили в этот раз с передовой, где НАТО специально оставил их для нас. Выражаю благодарность Североатлантическому альянсу за предоставление такого разнообразия оружия, которое интересно держать в руках и изучать. Не переживайте, друзья, мы обязательно вернём их натовским наёмникам, правда, не в целости и не в сохранности, если вы понимаете, о чём я", - написал Кадыров. Ранее издание American Conservative сообщило, что США передали Украине треть американских запасов переносных зенитных ракетных комплексов Stinger – 1,6 тысячи штук. По словам издания, производственные мощности для ракет Stinger еще в худшем состоянии, чем для Javelin, и держатся только благодаря небольшим зарубежным заказам. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230308/plennye-1856644388.html

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украина, россия, сша, рамзан кадыров, сергей лавров, дмитрий песков, нато, javelin (птрк), политика