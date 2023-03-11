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Кадыров показал боевые трофеи - РИА Новости, 11.03.2023
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01:24 11.03.2023 (обновлено: 02:11 11.03.2023)
https://ria.ru/20230311/kadyrov-1857163881.html
Кадыров показал боевые трофеи
Кадыров показал боевые трофеи - РИА Новости, 11.03.2023
Кадыров показал боевые трофеи
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале опубликовал фото, на котором показал натовскую трофейную зенитную систему Stinger и украинский ПЗРК "Игла",... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T01:24
2023-03-11T02:11
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рамзан кадыров
сергей лавров
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нато
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале опубликовал фото, на котором показал натовскую трофейную зенитную систему Stinger и украинский ПЗРК "Игла", подписав, что данные "подарки" будут возвращены "натовским наёмникам, правда, не в целости и не в сохранности". "Ничто не греет душу воина так, как боевой трофей. Американский "Стингер" и украинская "Игла" - вот такие подарки мы получили в этот раз с передовой, где НАТО специально оставил их для нас. Выражаю благодарность Североатлантическому альянсу за предоставление такого разнообразия оружия, которое интересно держать в руках и изучать. Не переживайте, друзья, мы обязательно вернём их натовским наёмникам, правда, не в целости и не в сохранности, если вы понимаете, о чём я", - написал Кадыров. Ранее издание American Conservative сообщило, что США передали Украине треть американских запасов переносных зенитных ракетных комплексов Stinger – 1,6 тысячи штук. По словам издания, производственные мощности для ракет Stinger еще в худшем состоянии, чем для Javelin, и держатся только благодаря небольшим зарубежным заказам. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230308/plennye-1856644388.html
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украина, россия, сша, рамзан кадыров, сергей лавров, дмитрий песков, нато, javelin (птрк), политика
Украина, Россия, США, Рамзан Кадыров, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО, Javelin (ПТРК), Политика, Специальная военная операция на Украине
Кадыров показал боевые трофеи

Глава Чечни Кадыров показал боевые трофеи: натовский Stinger и украинскую "Иглу"

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в медиабанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале опубликовал фото, на котором показал натовскую трофейную зенитную систему Stinger и украинский ПЗРК "Игла", подписав, что данные "подарки" будут возвращены "натовским наёмникам, правда, не в целости и не в сохранности".
"Ничто не греет душу воина так, как боевой трофей. Американский "Стингер" и украинская "Игла" - вот такие подарки мы получили в этот раз с передовой, где НАТО специально оставил их для нас. Выражаю благодарность Североатлантическому альянсу за предоставление такого разнообразия оружия, которое интересно держать в руках и изучать. Не переживайте, друзья, мы обязательно вернём их натовским наёмникам, правда, не в целости и не в сохранности, если вы понимаете, о чём я", - написал Кадыров.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
Кадыров показал видео с украинскими пленными
8 марта, 23:08
Ранее издание American Conservative сообщило, что США передали Украине треть американских запасов переносных зенитных ракетных комплексов Stinger – 1,6 тысячи штук. По словам издания, производственные мощности для ракет Stinger еще в худшем состоянии, чем для Javelin, и держатся только благодаря небольшим зарубежным заказам.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Кадыров - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
Кадыров рассказал, сколько стоит украденный у него в Чехии жеребец
8 марта, 11:52
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАРамзан КадыровСергей ЛавровДмитрий ПесковНАТОJavelin (ПТРК)Политика
 
 
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