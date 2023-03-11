https://ria.ru/20230311/izbienie-1857252033.html

СК проверяет данные об избиении школьницы в пермских Березниках

СК проверяет данные об избиении школьницы в пермских Березниках - РИА Новости, 11.03.2023

СК проверяет данные об избиении школьницы в пермских Березниках

Следователи начали проверку после появления информации об избиении 10-летней школьницы в пермских Березниках, сообщает пресс-служба регионального управления СК... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T18:59

2023-03-11T18:59

2023-03-11T18:59

происшествия

березники

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 11 мар - РИА Новости. Следователи начали проверку после появления информации об избиении 10-летней школьницы в пермских Березниках, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. Ранее местные СМИ написали, что в пермских Березниках подростки в возрасте примерно 13-15 лет напали на шестиклассницу, которая после занятий шла к остановке. Юноши избили девочку и забрали деньги – 30 рублей, приготовленные ребёнком на проезд. Уточнялось, что у школьницы зафиксированы синяки и ушибы. "Территориальным следственным отделом по данному факту зарегистрирована и проводится доследственная проверка, следователи устанавливают обстоятельства причинения побоев малолетней", - говорится в сообщении. Предварительно ведомство выяснило, что инцидент произошёл 10 марта возле березниковской школы №7, на девочку 2013 года рождения напали трое несовершеннолетних.

https://ria.ru/20230227/podrostki-1854583765.html

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происшествия, березники, россия, следственный комитет россии (ск рф)