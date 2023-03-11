https://ria.ru/20230311/gospitalizatsiya-1857270330.html

В Москве сотрудника УВД госпитализировали с телесными ранами

В Москве сотрудника УВД госпитализировали с телесными ранами - РИА Новости, 11.03.2023

В Москве сотрудника УВД госпитализировали с телесными ранами

Сотрудник УВД по ЦАО госпитализирован в Москве с телесными повреждениями, полиция проводит проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T21:17

2023-03-11T21:17

2023-03-11T21:18

происшествия

москва

цао

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Сотрудник УВД по ЦАО госпитализирован в Москве с телесными повреждениями, полиция проводит проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. По данным ведомства, вечером 10 марта из медучреждения поступила телефонограмма о доставлении к ним мужчины 1987 года рождения с телесными повреждениями. "В ходе проверки установлено, что пострадавшим является сотрудник УВД по ЦАО. Обстоятельства получения телесных повреждений пострадавшим в нерабочее время устанавливаются", - сказали в пресс-службе. В свою очередь информированный источник рассказал РИА Новости, что в больницу с огнестрельным ранением доставили начальника одного из отделов УВД по ЦАО. Предварительно, сказал собеседник агентства, полицейский пытался покончить с собой.

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происшествия, москва, цао