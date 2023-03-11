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В Москве сотрудника УВД госпитализировали с телесными ранами - РИА Новости, 11.03.2023
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21:17 11.03.2023 (обновлено: 21:18 11.03.2023)
https://ria.ru/20230311/gospitalizatsiya-1857270330.html
В Москве сотрудника УВД госпитализировали с телесными ранами
В Москве сотрудника УВД госпитализировали с телесными ранами - РИА Новости, 11.03.2023
В Москве сотрудника УВД госпитализировали с телесными ранами
Сотрудник УВД по ЦАО госпитализирован в Москве с телесными повреждениями, полиция проводит проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T21:17
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происшествия
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цао
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Сотрудник УВД по ЦАО госпитализирован в Москве с телесными повреждениями, полиция проводит проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. По данным ведомства, вечером 10 марта из медучреждения поступила телефонограмма о доставлении к ним мужчины 1987 года рождения с телесными повреждениями. "В ходе проверки установлено, что пострадавшим является сотрудник УВД по ЦАО. Обстоятельства получения телесных повреждений пострадавшим в нерабочее время устанавливаются", - сказали в пресс-службе. В свою очередь информированный источник рассказал РИА Новости, что в больницу с огнестрельным ранением доставили начальника одного из отделов УВД по ЦАО. Предварительно, сказал собеседник агентства, полицейский пытался покончить с собой.
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происшествия, москва, цао
Происшествия, Москва, ЦАО
В Москве сотрудника УВД госпитализировали с телесными ранами

В Москве сотрудника УВД по ЦАО госпитализировали с телесными повреждениями

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Сотрудник УВД по ЦАО госпитализирован в Москве с телесными повреждениями, полиция проводит проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
По данным ведомства, вечером 10 марта из медучреждения поступила телефонограмма о доставлении к ним мужчины 1987 года рождения с телесными повреждениями.
"В ходе проверки установлено, что пострадавшим является сотрудник УВД по ЦАО. Обстоятельства получения телесных повреждений пострадавшим в нерабочее время устанавливаются", - сказали в пресс-службе.
В свою очередь информированный источник рассказал РИА Новости, что в больницу с огнестрельным ранением доставили начальника одного из отделов УВД по ЦАО. Предварительно, сказал собеседник агентства, полицейский пытался покончить с собой.
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