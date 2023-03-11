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СМИ: железные дороги ФРГ перестали бесплатно перевозить гумпомощь для Киева - РИА Новости, 11.03.2023
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12:56 11.03.2023 (обновлено: 16:08 11.03.2023)
https://ria.ru/20230311/germaniya-1857208101.html
СМИ: железные дороги ФРГ перестали бесплатно перевозить гумпомощь для Киева
СМИ: железные дороги ФРГ перестали бесплатно перевозить гумпомощь для Киева - РИА Новости, 11.03.2023
СМИ: железные дороги ФРГ перестали бесплатно перевозить гумпомощь для Киева
Компания DB Cargo, грузовое и логистическое подразделение немецкого железнодорожного перевозчика Deutsche Bahn, прекратила бесплатно поставлять гуманитарную... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T12:56
2023-03-11T16:08
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
deutsche bahn
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БЕРЛИН, 11 мар — РИА Новости. Компания DB Cargo, грузовое и логистическое подразделение немецкого железнодорожного перевозчика Deutsche Bahn, прекратила бесплатно поставлять гуманитарную помощь на Украину, пишет Spiegel со ссылкой на источники в железнодорожных кругах. Издание напоминает, что Deutsche Bahn и Министерство транспорта ФРГ обещали, что эти перевозки будут безвозмездными. "Как стало известно Spiegel из железнодорожных кругов, эта поддержка недавно закончилась так же внезапно, как и началась. С 1 января 2023 года DB Cargo больше не предлагает бесплатные перевозки на Украину", — говорится в статье.По информации журнала, с февраля прошлого года подразделение DB Cargo перевезло на Украину по железной дороге и автотранспортом 1,3 тысячи контейнеров с продовольствием, средствами гигиены, оборудованием для очистки воды, генераторами и инвалидными колясками. Жертвователями были в основном немецкие компании. Транспортные расходы в размере почти пяти миллионов евро взяли на себя железные дороги.Теперь доставка гуманитарных грузов должна будет оплачиваться наравне с другими перевозками. Соответственно, DB Cargo прекратила рекламировать свою готовность помочь. Как стало известно изданию, компания объясняет это решение юридическими причинами. Поскольку DB Cargo акционерное общество, оно может жертвовать только до определенного объема. Сейчас правительство обсуждает вопрос, в какой форме оно может поддержать перевозки на Украину продовольственной гуманитарной помощи, но быстрого решения не предвидится. Тем не менее Министерство сельского хозяйства ФРГ заверяет, что эту проблему можно решить в ближайшее время за счет дополнительного бюджета. Сложнее обстоят дела с другими видами помощи, отмечает Spiegel. Так, например, ассоциация Human Plus e.V. не смогла отправить на Украину контейнер с зимней одеждой, одеялами и медикаментами. Он все еще ждет отправки в земле Северный Рейн — Вестфалия, но у ассоциации нет денег на транспортировку.
https://ria.ru/20230309/bezhentsy-1856659555.html
https://ria.ru/20230308/ukraina-1856586441.html
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в мире, германия, украина, deutsche bahn
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Deutsche Bahn
СМИ: железные дороги ФРГ перестали бесплатно перевозить гумпомощь для Киева

Spiegel: Deutsche Bahn с 1 января прекратила бесплатно доставлять гумпомощь на Украину

© AFP 2023 / John MacDougallПогрузка гуманитарной помощи для Украины на контейнерном терминале BEHALA в Берлине
Погрузка гуманитарной помощи для Украины на контейнерном терминале BEHALA в Берлине - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© AFP 2023 / John MacDougall
Погрузка гуманитарной помощи для Украины на контейнерном терминале BEHALA в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 11 мар — РИА Новости. Компания DB Cargo, грузовое и логистическое подразделение немецкого железнодорожного перевозчика Deutsche Bahn, прекратила бесплатно поставлять гуманитарную помощь на Украину, пишет Spiegel со ссылкой на источники в железнодорожных кругах.
Издание напоминает, что Deutsche Bahn и Министерство транспорта ФРГ обещали, что эти перевозки будут безвозмездными.
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"Как стало известно Spiegel из железнодорожных кругов, эта поддержка недавно закончилась так же внезапно, как и началась. С 1 января 2023 года DB Cargo больше не предлагает бесплатные перевозки на Украину", — говорится в статье.
По информации журнала, с февраля прошлого года подразделение DB Cargo перевезло на Украину по железной дороге и автотранспортом 1,3 тысячи контейнеров с продовольствием, средствами гигиены, оборудованием для очистки воды, генераторами и инвалидными колясками. Жертвователями были в основном немецкие компании. Транспортные расходы в размере почти пяти миллионов евро взяли на себя железные дороги.
Теперь доставка гуманитарных грузов должна будет оплачиваться наравне с другими перевозками. Соответственно, DB Cargo прекратила рекламировать свою готовность помочь.
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Как стало известно изданию, компания объясняет это решение юридическими причинами. Поскольку DB Cargo акционерное общество, оно может жертвовать только до определенного объема.
Сейчас правительство обсуждает вопрос, в какой форме оно может поддержать перевозки на Украину продовольственной гуманитарной помощи, но быстрого решения не предвидится. Тем не менее Министерство сельского хозяйства ФРГ заверяет, что эту проблему можно решить в ближайшее время за счет дополнительного бюджета.
Сложнее обстоят дела с другими видами помощи, отмечает Spiegel. Так, например, ассоциация Human Plus e.V. не смогла отправить на Украину контейнер с зимней одеждой, одеялами и медикаментами. Он все еще ждет отправки в земле Северный Рейн — Вестфалия, но у ассоциации нет денег на транспортировку.
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