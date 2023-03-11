https://ria.ru/20230311/germaniya-1857208101.html

СМИ: железные дороги ФРГ перестали бесплатно перевозить гумпомощь для Киева

СМИ: железные дороги ФРГ перестали бесплатно перевозить гумпомощь для Киева - РИА Новости, 11.03.2023

СМИ: железные дороги ФРГ перестали бесплатно перевозить гумпомощь для Киева

Компания DB Cargo, грузовое и логистическое подразделение немецкого железнодорожного перевозчика Deutsche Bahn, прекратила бесплатно поставлять гуманитарную... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T12:56

2023-03-11T12:56

2023-03-11T16:08

специальная военная операция на украине

в мире

германия

украина

deutsche bahn

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0b/1857211142_0:192:3299:2048_1920x0_80_0_0_164a8214ebe9b013c30270cae733b492.jpg

БЕРЛИН, 11 мар — РИА Новости. Компания DB Cargo, грузовое и логистическое подразделение немецкого железнодорожного перевозчика Deutsche Bahn, прекратила бесплатно поставлять гуманитарную помощь на Украину, пишет Spiegel со ссылкой на источники в железнодорожных кругах. Издание напоминает, что Deutsche Bahn и Министерство транспорта ФРГ обещали, что эти перевозки будут безвозмездными. "Как стало известно Spiegel из железнодорожных кругов, эта поддержка недавно закончилась так же внезапно, как и началась. С 1 января 2023 года DB Cargo больше не предлагает бесплатные перевозки на Украину", — говорится в статье.По информации журнала, с февраля прошлого года подразделение DB Cargo перевезло на Украину по железной дороге и автотранспортом 1,3 тысячи контейнеров с продовольствием, средствами гигиены, оборудованием для очистки воды, генераторами и инвалидными колясками. Жертвователями были в основном немецкие компании. Транспортные расходы в размере почти пяти миллионов евро взяли на себя железные дороги.Теперь доставка гуманитарных грузов должна будет оплачиваться наравне с другими перевозками. Соответственно, DB Cargo прекратила рекламировать свою готовность помочь. Как стало известно изданию, компания объясняет это решение юридическими причинами. Поскольку DB Cargo акционерное общество, оно может жертвовать только до определенного объема. Сейчас правительство обсуждает вопрос, в какой форме оно может поддержать перевозки на Украину продовольственной гуманитарной помощи, но быстрого решения не предвидится. Тем не менее Министерство сельского хозяйства ФРГ заверяет, что эту проблему можно решить в ближайшее время за счет дополнительного бюджета. Сложнее обстоят дела с другими видами помощи, отмечает Spiegel. Так, например, ассоциация Human Plus e.V. не смогла отправить на Украину контейнер с зимней одеждой, одеялами и медикаментами. Он все еще ждет отправки в земле Северный Рейн — Вестфалия, но у ассоциации нет денег на транспортировку.

https://ria.ru/20230309/bezhentsy-1856659555.html

https://ria.ru/20230308/ukraina-1856586441.html

https://ria.ru/20230307/ukraina-1856400938.html

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, украина, deutsche bahn