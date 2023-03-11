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В Старомихайловке при ударе украинского дрона пострадал мужчина
В Старомихайловке при ударе украинского дрона пострадал мужчина - РИА Новости, 11.03.2023
В Старомихайловке при ударе украинского дрона пострадал мужчина
Мужчина пострадал при ударе украинского беспилотника по поселку Старомихайловка в ДНР, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T16:30
2023-03-11T16:30
2023-03-11T16:30
специальная военная операция на украине
происшествия
алексей кулемзин (донецк)
старомихайловка
донецкая народная республика
донецк
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Мужчина пострадал при ударе украинского беспилотника по поселку Старомихайловка в ДНР, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. "В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в поселке городского типа Старомихайловка по улице Калинина получил ранение мужчина 1994 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало, что украинские войска совершили налет при помощи БПЛА на Старомихайловку, сбросив на поселок боеприпас. Поселок Старомихайловка расположен приблизительно в 20 километрах от Донецка.
https://ria.ru/20230311/donetsk-1857224315.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Старомихайловке при ударе украинского дрона пострадал мужчина
Мэр Донецка Кулемзин: мужчина пострадал при ударе украинского дрона по Старомихайловке