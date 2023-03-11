https://ria.ru/20230311/donbass-1857229691.html

В Старомихайловке при ударе украинского дрона пострадал мужчина

В Старомихайловке при ударе украинского дрона пострадал мужчина - РИА Новости, 11.03.2023

В Старомихайловке при ударе украинского дрона пострадал мужчина

Мужчина пострадал при ударе украинского беспилотника по поселку Старомихайловка в ДНР, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T16:30

2023-03-11T16:30

2023-03-11T16:30

специальная военная операция на украине

происшествия

алексей кулемзин (донецк)

старомихайловка

донецкая народная республика

донецк

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Мужчина пострадал при ударе украинского беспилотника по поселку Старомихайловка в ДНР, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. "В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в поселке городского типа Старомихайловка по улице Калинина получил ранение мужчина 1994 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало, что украинские войска совершили налет при помощи БПЛА на Старомихайловку, сбросив на поселок боеприпас. Поселок Старомихайловка расположен приблизительно в 20 километрах от Донецка.

https://ria.ru/20230311/donetsk-1857224315.html

старомихайловка

донецкая народная республика

донецк

донбасс

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Ольга Фомченкова

происшествия, алексей кулемзин (донецк), старомихайловка, донецкая народная республика, донецк, донбасс, вооруженные силы украины