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В Старомихайловке при ударе украинского дрона пострадал мужчина - РИА Новости, 11.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:30 11.03.2023
https://ria.ru/20230311/donbass-1857229691.html
В Старомихайловке при ударе украинского дрона пострадал мужчина
В Старомихайловке при ударе украинского дрона пострадал мужчина - РИА Новости, 11.03.2023
В Старомихайловке при ударе украинского дрона пострадал мужчина
Мужчина пострадал при ударе украинского беспилотника по поселку Старомихайловка в ДНР, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T16:30
2023-03-11T16:30
специальная военная операция на украине
происшествия
алексей кулемзин (донецк)
старомихайловка
донецкая народная республика
донецк
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Мужчина пострадал при ударе украинского беспилотника по поселку Старомихайловка в ДНР, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. "В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в поселке городского типа Старомихайловка по улице Калинина получил ранение мужчина 1994 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало, что украинские войска совершили налет при помощи БПЛА на Старомихайловку, сбросив на поселок боеприпас. Поселок Старомихайловка расположен приблизительно в 20 километрах от Донецка.
https://ria.ru/20230311/donetsk-1857224315.html
старомихайловка
донецкая народная республика
донецк
донбасс
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происшествия, алексей кулемзин (донецк), старомихайловка, донецкая народная республика, донецк, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Алексей Кулемзин (Донецк), Старомихайловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Донбасс, Вооруженные силы Украины
В Старомихайловке при ударе украинского дрона пострадал мужчина

Мэр Донецка Кулемзин: мужчина пострадал при ударе украинского дрона по Старомихайловке

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер в автомобиле скорой помощи
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Мужчина пострадал при ударе украинского беспилотника по поселку Старомихайловка в ДНР, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
"В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в поселке городского типа Старомихайловка по улице Калинина получил ранение мужчина 1994 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало, что украинские войска совершили налет при помощи БПЛА на Старомихайловку, сбросив на поселок боеприпас.
Поселок Старомихайловка расположен приблизительно в 20 километрах от Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияАлексей Кулемзин (Донецк)СтаромихайловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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