Кризис из-за банкротства SVB не наступит, считает эксперт

НЬЮ-ЙОРК, 11 мар - РИА Новости. Американскую банковскую систему будет в ближайшее время лихорадить из-за банкротства одного из крупнейших в стране Silicon Valley Bank, однако это не повлечет системного кризиса всей системы, заявил РИА Новости директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак. "Это вряд ли выльется в полноценный банковский кризис. Не тот размер у этого банка - он не дотягивал по депозитам до 250 миллиардов долларов, он был где-то в районе 210-220 миллиардов долларов по размеру депозитов. Таким образом, он был 16-й в списке крупнейших банков в США. То есть, он входил в топ-20, но не являлся самым крупным", - сказал Шостак. По его словам, банкротство Silicon Valley уже отразилось на оценках сравнимых по размеру банков, "акции которых серьезно просели за последние дни". "Это, в частности, First Republic Bank", - пояснил инвестор. "Можно сказать, что американскую банковскую систему в ближайшее время будет, конечно, лихорадить. Особенно это отразится на банках из второй десятки. Но в общем, это не вызовет систематического кризиса во всей банковской системе", - подчеркнул Шостак. Как указал собеседник агентства, Silicon Valley Bank "был довольно своеобразным и очень сильно ориентированным на обслуживание высокотехнологичных компаний из Силиконовой долины". "Секторально он сильно фокусировался на обслуживании высокотехнологичных компаний, таких как Life sciences, IT. И очень сильно был завязан на обслуживание крипто-клиентов. Криптоиндустрия, блокчейновые компании были одними из топовых клиентов", - отметил Шостак. По его мнению, теперь "сильно пострадают компании-виноделы из Калифорнии, потому что это был основной банк для калифорнийских винодельческих компаний". Как полагает Шостак банкротство банка "усугубит положение крипто-сектора". "Есть такой платежный инструмент USDC - US stablecoin. Он привязан к доллару. И этот Silicon Valley Bank был одним из основных партнеров этой криптовалюты. Ее стоимость сейчас очень сильно упала. Это очень сильно подорвет позиции крипто-валют", - добавил инвестор. Объясняя, что произошло с Silicon Valley, он отметил, что банк инвестировал свой банковский капитал долгосрочные американские бонды. "Что их погубило? Как мы знаем, ФРС агрессивно повышает ставки. И здесь работает обратная связь - когда повышаются ставки, у бондов повышается доходность, но уменьшается стоимость. Это обратно пропорциональная зависимость", - указал Шостак. "Стоимость их капитала, стоимость их портфеля сильно понизилась, вплоть до того, что они были вынуждены продать значительную часть своего капитала с большим убытком для себя. И когда они реализовали этот убыток, ФРС, регуляторы и рейтинговые агентства поставили их на пересмотр рейтинга. Дальше рейтинговые агентства объявили им о большой проблеме с ликвидностью, клиенты (IT компании) начали массово забирать депозиты со счетов", - рассказал инвестор. "Еще один банк, похожий на них, и который будет под давлением - это Signature Bank. Он, как и First Republic Bank, предоставляет услуги для криптовалют, переводом их в доллары. Они будут под сильным давлением. Думаю, что на таких, как они, эта история сильно повлияет", - добавил он. Как сообщила Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC), регулирующие органы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank (SVB), который стал самым крупным банком, рухнувшим в США после последнего финансового кризиса. FDIC перевел все застрахованные депозиты из SVB в созданную им отдельную структуру - Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. Министр финансов США Джанет Йеллен в пятницу встретилась с представителями регулирующих органов и выразила уверенность в их способности справиться с ситуацией вокруг SVB.

