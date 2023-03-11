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В США заявили о плачевных последствиях для стартапов из-за краха SVB - РИА Новости, 11.03.2023
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21:37 11.03.2023
https://ria.ru/20230311/bank-1857272195.html
В США заявили о плачевных последствиях для стартапов из-за краха SVB
В США заявили о плачевных последствиях для стартапов из-за краха SVB - РИА Новости, 11.03.2023
В США заявили о плачевных последствиях для стартапов из-за краха SVB
Последствия банкротства банка Silicon Valley, одного из крупнейших в США, могут быть плачевными, если не будет его "быстрого спасения", пишет газета Washington... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T21:37
2023-03-11T21:37
сша
калифорния
джанет йеллен
экономика
технологии
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Последствия банкротства банка Silicon Valley, одного из крупнейших в США, могут быть плачевными, если не будет его "быстрого спасения", пишет газета Washington Post со ссылкой на Гарри Тана, исполнительного директора стартап-инкубатора Y Combinator. "Для стартапов это событие, грозящее вымиранием. Оно отбросит стартапы и инновации на десять или более лет назад", - заявил Тан, слова которого приводит газета. Silicon Valley занимался кредитованием стартапов, но и также предоставлял частные банковские услуги. В связи с банкротством банка у основателей стартапов возникли опасения, что им придется увольнять работников в случае, если хранящиеся в банке деньги будут заморожены или потеряны, говорится в статье. Согласно изданию, из-за краха Silicon Valley уже пострадали сотрудники стартапа Flow Health, которые в пятницу не получили зарплату. Они стали лишь частью тех "тысяч" людей, которых затронет это событие, полагают авторы материала. Как сообщила Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC), регулирующие органы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank (SVB), который стал самым крупным банком, рухнувшим в США после последнего финансового кризиса. FDIC перевел все застрахованные депозиты из SVB в созданную им отдельную структуру – Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. Министр финансов США Джанет Йеллен в пятницу встретилась с представителями регулирующих органов и выразила уверенность в их способности справиться с ситуацией вокруг SVB.
https://ria.ru/20230311/bankrotstvo-1857260907.html
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сша, калифорния, джанет йеллен, экономика, технологии
США, Калифорния, Джанет Йеллен, Экономика, Технологии
В США заявили о плачевных последствиях для стартапов из-за краха SVB

Washington Post: крах банка Silicon Valley может отбросить стартапы на десять лет назад

© Pixabay / StartupStockPhotosМужчина с ноутбуком
Мужчина с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© Pixabay / StartupStockPhotos
Мужчина с ноутбуком. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Последствия банкротства банка Silicon Valley, одного из крупнейших в США, могут быть плачевными, если не будет его "быстрого спасения", пишет газета Washington Post со ссылкой на Гарри Тана, исполнительного директора стартап-инкубатора Y Combinator.
"Для стартапов это событие, грозящее вымиранием. Оно отбросит стартапы и инновации на десять или более лет назад", - заявил Тан, слова которого приводит газета.
Люди возле банка Silicon Valley в Санта-Кларе, штат Калифорния - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
Крах Silicon Valley Bank: американская экономика играет в русскую рулетку
Вчера, 20:09
Silicon Valley занимался кредитованием стартапов, но и также предоставлял частные банковские услуги. В связи с банкротством банка у основателей стартапов возникли опасения, что им придется увольнять работников в случае, если хранящиеся в банке деньги будут заморожены или потеряны, говорится в статье.
Согласно изданию, из-за краха Silicon Valley уже пострадали сотрудники стартапа Flow Health, которые в пятницу не получили зарплату. Они стали лишь частью тех "тысяч" людей, которых затронет это событие, полагают авторы материала.
Как сообщила Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC), регулирующие органы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank (SVB), который стал самым крупным банком, рухнувшим в США после последнего финансового кризиса. FDIC перевел все застрахованные депозиты из SVB в созданную им отдельную структуру – Deposit Insurance National Bank of Santa Clara.
Министр финансов США Джанет Йеллен в пятницу встретилась с представителями регулирующих органов и выразила уверенность в их способности справиться с ситуацией вокруг SVB.
Полиция возле банка Silicon Valley в Санта-Кларе, Калифорния - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
Эксперт: крах банка Silicon Valley не приведет к финансовому кризису
Вчера, 18:10
 
СШАКалифорнияДжанет ЙелленЭкономикаТехнологии
 
 
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