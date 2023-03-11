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Exxpress: австрийцы высказали, что на самом деле думают о НАТО и ЕС
Exxpress: австрийцы высказали, что на самом деле думают о НАТО и ЕС - РИА Новости, 11.03.2023
Exxpress: австрийцы высказали, что на самом деле думают о НАТО и ЕС
Большинство австрийцев выступили за нейтралитет страны, показывают результаты опроса исследовательского института INSA, опубликованного изданием Exxpress. РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T10:58
2023-03-11T10:58
2023-03-11T11:20
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Большинство австрийцев выступили за нейтралитет страны, показывают результаты опроса исследовательского института INSA, опубликованного изданием Exxpress."Результат абсолютно ясен: 84% австрийцев хотят сохранения нейтралитета Австрии, и только 7% выступают против", - пишет издание.В предыдущем опросе, который проводился в мае 2022 года, 71% респондентов высказались за сохранение нейтралитета, а 19% опрошенных заявили, что Австрия должна присоединиться к общей системе безопасности в знак солидарности. С ходом СВО и санкциями ЕС этот показатель опустился на 12%.В конце статьи был опубликован опрос "Вы поддерживаете политику НАТО и ЕС после начала конфликта России и Украины", где 86% проголосовали за вариант "Нет, обе организации потеряли мое доверие".В комментариях пользователи также поддержали нейтральный политический курс Австрии."Министерство иностранных дел Австрии и ЕС неустанно работают над тем, чтобы подорвать и отменить наш нейтралитет. Давайте прекратим выплаты Европейскому фонду мира, который продолжает финансово подпитывать конфликт на Украине", - написал один из пользователей."Нейтралитет — наш очень ценный актив — было бы безумием, если бы мы его потеряли", - согласился второй."Я бы предпочел, чтобы Австрия вышла из ЕС. Все, что было обещано от вступления в него, в опасности: мир, внутренняя безопасность, процветание. Теперь вы должны задуматься, не было бы Австрии лучше без Евросоюза", - констатировал третий."Скажем так: нейтралитет - навсегда! И если вам это не нравится, вы можете покинуть эту страну", - резюмировали в дискуссии.Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что нельзя перекрывать каналы для диалога с Россией.
https://ria.ru/20230306/dialog-1856232782.html
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в мире, россия, александер шалленберг, нато, евросоюз, австрия
В мире, Россия, Александер Шалленберг, НАТО, Евросоюз, Австрия
Exxpress: австрийцы высказали, что на самом деле думают о НАТО и ЕС
Exxpress: 84% опрошенных австрийцев выступили против отказа от нейтралитета страны
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости.
Большинство австрийцев выступили за нейтралитет страны, показывают результаты опроса исследовательского института INSA, опубликованного изданием Exxpress
.
"Результат абсолютно ясен: 84% австрийцев хотят сохранения нейтралитета Австрии, и только 7% выступают против", - пишет издание.
В предыдущем опросе, который проводился в мае 2022 года, 71% респондентов высказались за сохранение нейтралитета, а 19% опрошенных заявили, что Австрия должна присоединиться к общей системе безопасности в знак солидарности. С ходом СВО и санкциями ЕС этот показатель опустился на 12%.
В конце статьи был опубликован опрос "Вы поддерживаете политику НАТО и ЕС после начала конфликта России и Украины", где 86% проголосовали за вариант "Нет, обе организации потеряли мое доверие".
Каналы для диалога с Россией перекрывать нельзя, заявил глава МИД Австрии
В комментариях пользователи также поддержали нейтральный политический курс Австрии.
"Министерство иностранных дел Австрии и ЕС неустанно работают над тем, чтобы подорвать и отменить наш нейтралитет. Давайте прекратим выплаты Европейскому фонду мира, который продолжает финансово подпитывать конфликт на Украине", - написал один из пользователей.
"Нейтралитет — наш очень ценный актив — было бы безумием, если бы мы его потеряли", - согласился второй.
"Я бы предпочел, чтобы Австрия вышла из ЕС. Все, что было обещано от вступления в него, в опасности: мир, внутренняя безопасность, процветание. Теперь вы должны задуматься, не было бы Австрии лучше без Евросоюза", - констатировал третий.
"Скажем так: нейтралитет - навсегда! И если вам это не нравится, вы можете покинуть эту страну", - резюмировали в дискуссии.
Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил
, что нельзя перекрывать каналы для диалога с Россией.
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