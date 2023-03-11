https://ria.ru/20230311/avstriya-1857198718.html

Exxpress: австрийцы высказали, что на самом деле думают о НАТО и ЕС

Exxpress: австрийцы высказали, что на самом деле думают о НАТО и ЕС - РИА Новости, 11.03.2023

Exxpress: австрийцы высказали, что на самом деле думают о НАТО и ЕС

Большинство австрийцев выступили за нейтралитет страны, показывают результаты опроса исследовательского института INSA, опубликованного изданием Exxpress. РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T10:58

2023-03-11T10:58

2023-03-11T11:20

в мире

россия

александер шалленберг

нато

евросоюз

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Большинство австрийцев выступили за нейтралитет страны, показывают результаты опроса исследовательского института INSA, опубликованного изданием Exxpress."Результат абсолютно ясен: 84% австрийцев хотят сохранения нейтралитета Австрии, и только 7% выступают против", - пишет издание.В предыдущем опросе, который проводился в мае 2022 года, 71% респондентов высказались за сохранение нейтралитета, а 19% опрошенных заявили, что Австрия должна присоединиться к общей системе безопасности в знак солидарности. С ходом СВО и санкциями ЕС этот показатель опустился на 12%.В конце статьи был опубликован опрос "Вы поддерживаете политику НАТО и ЕС после начала конфликта России и Украины", где 86% проголосовали за вариант "Нет, обе организации потеряли мое доверие".В комментариях пользователи также поддержали нейтральный политический курс Австрии."Министерство иностранных дел Австрии и ЕС неустанно работают над тем, чтобы подорвать и отменить наш нейтралитет. Давайте прекратим выплаты Европейскому фонду мира, который продолжает финансово подпитывать конфликт на Украине", - написал один из пользователей."Нейтралитет — наш очень ценный актив — было бы безумием, если бы мы его потеряли", - согласился второй."Я бы предпочел, чтобы Австрия вышла из ЕС. Все, что было обещано от вступления в него, в опасности: мир, внутренняя безопасность, процветание. Теперь вы должны задуматься, не было бы Австрии лучше без Евросоюза", - констатировал третий."Скажем так: нейтралитет - навсегда! И если вам это не нравится, вы можете покинуть эту страну", - резюмировали в дискуссии.Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что нельзя перекрывать каналы для диалога с Россией.

https://ria.ru/20230306/dialog-1856232782.html

https://ria.ru/20230305/avstriya-1855932157.html

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в мире, россия, александер шалленберг, нато, евросоюз, австрия