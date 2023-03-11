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Киев перебрасывает резервные войска под Артемовск, заявил Рогов

Киев перебрасывает резервные войска под Артемовск, заявил Рогов - РИА Новости, 11.03.2023

Киев перебрасывает резервные войска под Артемовск, заявил Рогов

Киев начал переброску резервов украинских войск с запорожского направления под Артемовск, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T14:21

2023-03-11T14:21

2023-03-11T14:21

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

киев

владимир рогов

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Киев начал переброску резервов украинских войск с запорожского направления под Артемовск, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. "Согласно поступившей оперативной информации, украинские войска проводят ночью переброску резервов с запорожского направления под Артемовск с целью усилить группировку, которая достаточно быстро уничтожается нашими войсками", - сказал РИА Новости Рогов. При этом, по его словам, параллельно группировка украинских войск, дислоцируемая в Днепропетровской и подконтрольной Киеву части Запорожской области, усиливается за счет вновь прибывших резервов из числа мобилизованных и военных, прошедших подготовку за границей. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.

артемовск

киев

запорожская область

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в мире, артемовск, киев, владимир рогов, запорожская область