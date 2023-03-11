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Киев перебрасывает резервные войска под Артемовск, заявил Рогов
Киев перебрасывает резервные войска под Артемовск, заявил Рогов - РИА Новости, 11.03.2023
Киев перебрасывает резервные войска под Артемовск, заявил Рогов
Киев начал переброску резервов украинских войск с запорожского направления под Артемовск, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T14:21
2023-03-11T14:21
2023-03-11T14:21
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
киев
владимир рогов
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Киев начал переброску резервов украинских войск с запорожского направления под Артемовск, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. "Согласно поступившей оперативной информации, украинские войска проводят ночью переброску резервов с запорожского направления под Артемовск с целью усилить группировку, которая достаточно быстро уничтожается нашими войсками", - сказал РИА Новости Рогов. При этом, по его словам, параллельно группировка украинских войск, дислоцируемая в Днепропетровской и подконтрольной Киеву части Запорожской области, усиливается за счет вновь прибывших резервов из числа мобилизованных и военных, прошедших подготовку за границей. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
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в мире, артемовск, киев, владимир рогов, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Киев, Владимир Рогов, Запорожская область
Киев перебрасывает резервные войска под Артемовск, заявил Рогов
Член ГСА Рогов: Киев усиливает группировку под Артемовском за счет южных резервов