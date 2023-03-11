https://ria.ru/20230311/artemovsk-1857185005.html
Боец "Вагнера" рассказал о штурме южной части Артемовска
Боец "Вагнера" рассказал о штурме южной части Артемовска - РИА Новости, 11.03.2023
Боец "Вагнера" рассказал о штурме южной части Артемовска
Боец группы "Вагнер" рассказал РИА Новости, что в южных кварталах Артемовска в ДНР российские силы штурмовали практически каждый дом - в каждом доме было... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T09:00
2023-03-11T09:00
2023-03-11T09:24
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
донецкая народная республика
евгений пригожин
чвк "вагнер"
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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АРТЕМОВСК (ДНР), 11 мар - РИА Новости. Боец группы "Вагнер" рассказал РИА Новости, что в южных кварталах Артемовска в ДНР российские силы штурмовали практически каждый дом - в каждом доме было несколько групп противника. "Практически каждый дом "штурмился". В каждом доме находились по несколько групп противника", - описывает ожесточенные бои на юге города боец группы "Вагнера".Корреспонденты РИА Новости вместе со штурмовыми отрядами "Вагнера" побывали на недавно отбитых у украинских войск позициях на юге Артемовска: пробирались сквозь глубоко эшелонированную оборону, где каждый дом был укреплен и фактически превращен в долговременную огневую точку. Штурмовик показал образцы натовского вооружения, которое было захвачено на позициях противника: прямо на земле лежат натовские гранатометы и элементы экипировки. "Здесь находились огневые точки противника. Ленты натовского образца (калибра) 7,62 мм от пулемета MG-42", - пояснил он. В разрушенных домах остались тела украинских военнослужащих, которые их сослуживцы бросили, отступая. О том, что киевские силовики, отступая под Артемовском, бросают натовское вооружение, ранее РИА Новости рассказал другой боец группы "Вагнер". По его слова, в боях на артемовском направлении российские бойцы захватывают множество трофейного вооружения натовского образца - не только стрелковое, но и гранатометы. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин 8 марта сообщил о российском контроле над всей восточной частью Артемовска в ДНР. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщал, что освобождение Артемовска продолжается, взятие города под контроль позволит вести наступление вглубь обороны войск Украины.
https://ria.ru/20230310/artemovsk-1857148809.html
https://ria.ru/20230310/bomba-1856956210.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0b/1857187055_393:0:1833:1080_1920x0_80_0_0_070f46f24bfe46e71c5cfc0c13ca651a.jpg
"Битва в Сталинграде должна была выглядеть как-то так" – военкор об обстановке в Артемовске
"Битва в Сталинграде должна была выглядеть как-то так" – военкор об обстановке в Артемовске
2023-03-11T09:00
true
PT2M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, артемовск, донецкая народная республика, евгений пригожин, чвк "вагнер", вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Евгений Пригожин, ЧВК "Вагнер", Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Боец "Вагнера" рассказал о штурме южной части Артемовска
Боец "Вагнера": в каждом доме в южной части Артемовска было несколько групп противника
АРТЕМОВСК (ДНР), 11 мар - РИА Новости. Боец группы "Вагнер" рассказал РИА Новости, что в южных кварталах Артемовска в ДНР российские силы штурмовали практически каждый дом - в каждом доме было несколько групп противника.
"Практически каждый дом "штурмился". В каждом доме находились по несколько групп противника", - описывает ожесточенные бои на юге города боец группы "Вагнера".
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Корреспонденты РИА Новости вместе со штурмовыми отрядами "Вагнера" побывали на недавно отбитых у украинских войск позициях на юге Артемовска: пробирались сквозь глубоко эшелонированную оборону, где каждый дом был укреплен и фактически превращен в долговременную огневую точку.
Штурмовик показал образцы натовского вооружения, которое было захвачено на позициях противника: прямо на земле лежат натовские гранатометы и элементы экипировки. "Здесь находились огневые точки противника. Ленты натовского образца (калибра) 7,62 мм от пулемета MG-42", - пояснил он.
В разрушенных домах остались тела украинских военнослужащих, которые их сослуживцы бросили, отступая.
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О том, что киевские силовики, отступая под Артемовском, бросают натовское вооружение, ранее РИА Новости рассказал другой боец группы "Вагнер". По его слова, в боях на артемовском направлении российские бойцы захватывают множество трофейного вооружения натовского образца - не только стрелковое, но и гранатометы.
Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин 8 марта сообщил о российском контроле над всей восточной частью Артемовска в ДНР. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка
, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе
.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщал, что освобождение Артемовска продолжается, взятие города под контроль позволит вести наступление вглубь обороны войск Украины.