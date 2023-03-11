https://ria.ru/20230311/artemovsk-1857185005.html

Боец "Вагнера" рассказал о штурме южной части Артемовска

Боец "Вагнера" рассказал о штурме южной части Артемовска - РИА Новости, 11.03.2023

Боец "Вагнера" рассказал о штурме южной части Артемовска

Боец группы "Вагнер" рассказал РИА Новости, что в южных кварталах Артемовска в ДНР российские силы штурмовали практически каждый дом - в каждом доме было... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T09:00

2023-03-11T09:00

2023-03-11T09:24

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

донецкая народная республика

евгений пригожин

чвк "вагнер"

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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АРТЕМОВСК (ДНР), 11 мар - РИА Новости. Боец группы "Вагнер" рассказал РИА Новости, что в южных кварталах Артемовска в ДНР российские силы штурмовали практически каждый дом - в каждом доме было несколько групп противника. "Практически каждый дом "штурмился". В каждом доме находились по несколько групп противника", - описывает ожесточенные бои на юге города боец группы "Вагнера".Корреспонденты РИА Новости вместе со штурмовыми отрядами "Вагнера" побывали на недавно отбитых у украинских войск позициях на юге Артемовска: пробирались сквозь глубоко эшелонированную оборону, где каждый дом был укреплен и фактически превращен в долговременную огневую точку. Штурмовик показал образцы натовского вооружения, которое было захвачено на позициях противника: прямо на земле лежат натовские гранатометы и элементы экипировки. "Здесь находились огневые точки противника. Ленты натовского образца (калибра) 7,62 мм от пулемета MG-42", - пояснил он. В разрушенных домах остались тела украинских военнослужащих, которые их сослуживцы бросили, отступая. О том, что киевские силовики, отступая под Артемовском, бросают натовское вооружение, ранее РИА Новости рассказал другой боец группы "Вагнер". По его слова, в боях на артемовском направлении российские бойцы захватывают множество трофейного вооружения натовского образца - не только стрелковое, но и гранатометы. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин 8 марта сообщил о российском контроле над всей восточной частью Артемовска в ДНР. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщал, что освобождение Артемовска продолжается, взятие города под контроль позволит вести наступление вглубь обороны войск Украины.

https://ria.ru/20230310/artemovsk-1857148809.html

https://ria.ru/20230310/bomba-1856956210.html

артемовск

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

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"Битва в Сталинграде должна была выглядеть как-то так" – военкор об обстановке в Артемовске "Битва в Сталинграде должна была выглядеть как-то так" – военкор об обстановке в Артемовске 2023-03-11T09:00 true PT2M56S

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Ольга Фомченкова

безопасность, артемовск, донецкая народная республика, евгений пригожин, чвк "вагнер", вооруженные силы украины, вооруженные силы рф