https://ria.ru/20230311/aktivisty-1857271385.html
В Гааге полиция применила водометы для разгона активистов
В Гааге полиция применила водометы для разгона активистов - РИА Новости, 11.03.2023
В Гааге полиция применила водометы для разгона активистов
В Гааге полиция использовала водомёты для разгона климатических активистов, ранее заблокировавших одну из главных автомагистралей в городе - трассу А12,... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T21:29
2023-03-11T21:29
2023-03-11T21:29
в мире
гаага
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ПАРИЖ, 11 мар - РИА Новости. В Гааге полиция использовала водомёты для разгона климатических активистов, ранее заблокировавших одну из главных автомагистралей в городе - трассу А12, сообщила организация Extinction Rebellion Nederland. Заблокировавшие движение на данной трассе активисты протестовали из-за выделения государством субсидий на добычу полезных ископаемых. Утром в субботу, 11 марта, полиция и муниципалитет предупредили, что такая блокада запрещена, и призвали демонстрантов переместиться в другой район. Мэр Гааги Ян ван Занен дал разрешение применить водометы для разгона активистов. "Полиция применила водомёты в отношении мирных демонстрантов, которые не находятся непосредственно на трассе A12. Кто-нибудь может объяснить, как это возможно?" - говорится в сообщении Extinction Rebellion Nederland в Twitter. Организация также опубликовала видеозаписи, на которых видно, что полуобнаженные активисты с плакатами стоят перед автомобилем-водометом, который распыляет прямо на них воду. В субботу в Гааге также проходит демонстрация, собранная по призыву фермерской организации Farmers Defense Force (FDF), в ней участвуют тысячи человек. Они протестуют из-за политики правительства в экологической сфере, а также возмущены накопившимися социальными проблемами.
https://ria.ru/20230311/gas-1857239573.html
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в мире, гаага
В Гааге полиция применила водометы для разгона активистов
В Гааге полиция применила водометы для разгона климатических активистов
ПАРИЖ, 11 мар - РИА Новости.
В Гааге полиция использовала водомёты для разгона климатических активистов, ранее заблокировавших одну из главных автомагистралей в городе - трассу А12, сообщила организация Extinction Rebellion Nederland
.
Заблокировавшие движение на данной трассе активисты протестовали из-за выделения государством субсидий на добычу полезных ископаемых. Утром в субботу, 11 марта, полиция и муниципалитет предупредили, что такая блокада запрещена, и призвали демонстрантов переместиться в другой район. Мэр Гааги Ян ван Занен дал разрешение применить водометы для разгона активистов.
"Полиция применила водомёты в отношении мирных демонстрантов, которые не находятся непосредственно на трассе A12. Кто-нибудь может объяснить, как это возможно?" - говорится в сообщении Extinction Rebellion Nederland в Twitter.
Организация также опубликовала видеозаписи, на которых видно, что полуобнаженные активисты с плакатами стоят перед автомобилем-водометом, который распыляет прямо на них воду.
В субботу в Гааге также проходит демонстрация, собранная по призыву фермерской организации Farmers Defense Force (FDF), в ней участвуют тысячи человек. Они протестуют из-за политики правительства в экологической сфере, а также возмущены накопившимися социальными проблемами.
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