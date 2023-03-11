https://ria.ru/20230311/aktivisty-1857271385.html

В Гааге полиция применила водометы для разгона активистов

В Гааге полиция применила водометы для разгона активистов - РИА Новости, 11.03.2023

В Гааге полиция применила водометы для разгона активистов

В Гааге полиция использовала водомёты для разгона климатических активистов, ранее заблокировавших одну из главных автомагистралей в городе - трассу А12,... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T21:29

2023-03-11T21:29

2023-03-11T21:29

в мире

гаага

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ПАРИЖ, 11 мар - РИА Новости. В Гааге полиция использовала водомёты для разгона климатических активистов, ранее заблокировавших одну из главных автомагистралей в городе - трассу А12, сообщила организация Extinction Rebellion Nederland. Заблокировавшие движение на данной трассе активисты протестовали из-за выделения государством субсидий на добычу полезных ископаемых. Утром в субботу, 11 марта, полиция и муниципалитет предупредили, что такая блокада запрещена, и призвали демонстрантов переместиться в другой район. Мэр Гааги Ян ван Занен дал разрешение применить водометы для разгона активистов. "Полиция применила водомёты в отношении мирных демонстрантов, которые не находятся непосредственно на трассе A12. Кто-нибудь может объяснить, как это возможно?" - говорится в сообщении Extinction Rebellion Nederland в Twitter. Организация также опубликовала видеозаписи, на которых видно, что полуобнаженные активисты с плакатами стоят перед автомобилем-водометом, который распыляет прямо на них воду. В субботу в Гааге также проходит демонстрация, собранная по призыву фермерской организации Farmers Defense Force (FDF), в ней участвуют тысячи человек. Они протестуют из-за политики правительства в экологической сфере, а также возмущены накопившимися социальными проблемами.

https://ria.ru/20230311/gas-1857239573.html

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в мире, гаага