https://ria.ru/20230311/akkumulyatory-1857162818.html
США и ЕС хотят заключить соглашение по критически важному сырью
США и ЕС хотят заключить соглашение по критически важному сырью - РИА Новости, 11.03.2023
США и ЕС хотят заключить соглашение по критически важному сырью
Президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились начать переговоры для заключения соглашения о сотрудничестве по критически... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T00:56
2023-03-11T00:56
2023-03-11T01:43
в мире
сша
джо байден
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151692/48/1516924816_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_b2bdfa5082c685e08aff2e6eddf1a750.jpg
БРЮССЕЛЬ, 11 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились начать переговоры для заключения соглашения о сотрудничестве по критически важному сырью для производства аккумуляторных батарей для электромобилей, говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам встречи в Вашингтоне. "Такое соглашение будет способствовать достижению наших общих целей по увеличению объемов добычи и переработке материалов, облегчит доступ к источникам критически важного сырья", - говорится в документе.
https://ria.ru/20230311/es-1857161854.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151692/48/1516924816_0:0:1629:1222_1920x0_80_0_0_3a9da138568d0ba9fcfe9f69c87acb3c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия
В мире, США, Джо Байден, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия
США и ЕС хотят заключить соглашение по критически важному сырью
США и ЕС хотят заключить соглашение по критически важному сырью для аккумуляторных батарей