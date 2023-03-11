Рейтинг@Mail.ru
США и ЕС хотят заключить соглашение по критически важному сырью - РИА Новости, 11.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:56 11.03.2023 (обновлено: 01:43 11.03.2023)
https://ria.ru/20230311/akkumulyatory-1857162818.html
США и ЕС хотят заключить соглашение по критически важному сырью
США и ЕС хотят заключить соглашение по критически важному сырью - РИА Новости, 11.03.2023
США и ЕС хотят заключить соглашение по критически важному сырью
Президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились начать переговоры для заключения соглашения о сотрудничестве по критически... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T00:56
2023-03-11T01:43
в мире
сша
джо байден
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151692/48/1516924816_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_b2bdfa5082c685e08aff2e6eddf1a750.jpg
БРЮССЕЛЬ, 11 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились начать переговоры для заключения соглашения о сотрудничестве по критически важному сырью для производства аккумуляторных батарей для электромобилей, говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам встречи в Вашингтоне. "Такое соглашение будет способствовать достижению наших общих целей по увеличению объемов добычи и переработке материалов, облегчит доступ к источникам критически важного сырья", - говорится в документе.
https://ria.ru/20230311/es-1857161854.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151692/48/1516924816_0:0:1629:1222_1920x0_80_0_0_3a9da138568d0ba9fcfe9f69c87acb3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия
В мире, США, Джо Байден, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия
США и ЕС хотят заключить соглашение по критически важному сырью

США и ЕС хотят заключить соглашение по критически важному сырью для аккумуляторных батарей

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе . Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 11 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились начать переговоры для заключения соглашения о сотрудничестве по критически важному сырью для производства аккумуляторных батарей для электромобилей, говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам встречи в Вашингтоне.
"Такое соглашение будет способствовать достижению наших общих целей по увеличению объемов добычи и переработке материалов, облегчит доступ к источникам критически важного сырья", - говорится в документе.
Флаги США и Европейского совета в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
ЕС и США продолжат работу над энергобезопасностью Европы
00:28
 
В миреСШАДжо БайденУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала