https://ria.ru/20230311/akkumulyatory-1857162818.html

США и ЕС хотят заключить соглашение по критически важному сырью

США и ЕС хотят заключить соглашение по критически важному сырью - РИА Новости, 11.03.2023

США и ЕС хотят заключить соглашение по критически важному сырью

Президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились начать переговоры для заключения соглашения о сотрудничестве по критически... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T00:56

2023-03-11T00:56

2023-03-11T01:43

в мире

сша

джо байден

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151692/48/1516924816_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_b2bdfa5082c685e08aff2e6eddf1a750.jpg

БРЮССЕЛЬ, 11 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились начать переговоры для заключения соглашения о сотрудничестве по критически важному сырью для производства аккумуляторных батарей для электромобилей, говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам встречи в Вашингтоне. "Такое соглашение будет способствовать достижению наших общих целей по увеличению объемов добычи и переработке материалов, облегчит доступ к источникам критически важного сырья", - говорится в документе.

https://ria.ru/20230311/es-1857161854.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джо байден, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия