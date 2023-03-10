"Продолжается разгром". В ЕП призвали изменить позицию по Украине
Депутат ЕП Уоллес призвал Европу искать мир, а не смотреть на разгром украинцев
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский "выставил свою страну на торги", заявил депутат Европарламента Мик Уоллес во время выступления, фрагмент из которого он опубликовал в Twitter.
"Становится все более очевидным, что Украина приносится в жертву навязчивым идеям американского истеблишмента, и единственные выгодоприобретатели — это военная промышленность и западные корпорации, которые скупают Украину за бесценок", — сказал парламентарий.
"Становится все более очевидным, что Украина приносится в жертву навязчивым идеям американского истеблишмента, и единственные выгодоприобретатели — это военная промышленность и западные корпорации, которые скупают Украину за бесценок", — сказал парламентарий.
По его мнению, пришло время посмотреть на конфликт на Украине более широким взглядом.
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"Опросы общественного мнения — не за конфликт, а за мир. Почему ЕС всерьез сейчас не рассматривает вариант мира? Почему мы должны смотреть, как продолжается этот разгром украинцев?" — резюмировал Уоллес.
Как подчеркивал Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. В последнее время западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории.
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