https://ria.ru/20230310/zelenskiy-1857052211.html

"Продолжается разгром". В ЕП призвали изменить позицию по Украине

"Продолжается разгром". В ЕП призвали изменить позицию по Украине - РИА Новости, 10.03.2023

"Продолжается разгром". В ЕП призвали изменить позицию по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский "выставил свою страну на торги", заявил депутат Европарламента Мик Уоллес во время выступления, фрагмент из которого он... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T16:11

2023-03-10T16:11

2023-03-10T17:01

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

европарламент

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788339923_0:232:3185:2024_1920x0_80_0_0_e06c662e683bf99755ab200b8d87d961.jpg

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский "выставил свою страну на торги", заявил депутат Европарламента Мик Уоллес во время выступления, фрагмент из которого он опубликовал в Twitter."Становится все более очевидным, что Украина приносится в жертву навязчивым идеям американского истеблишмента, и единственные выгодоприобретатели — это военная промышленность и западные корпорации, которые скупают Украину за бесценок", — сказал парламентарий. По его мнению, пришло время посмотреть на конфликт на Украине более широким взглядом. Как подчеркивал Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. В последнее время западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230310/zelenskiy-1856932131.html

https://ria.ru/20230310/putin-1856915833.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, европарламент, евросоюз