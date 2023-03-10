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"Продолжается разгром". В ЕП призвали изменить позицию по Украине - РИА Новости, 10.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:11 10.03.2023 (обновлено: 17:01 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/zelenskiy-1857052211.html
"Продолжается разгром". В ЕП призвали изменить позицию по Украине
"Продолжается разгром". В ЕП призвали изменить позицию по Украине - РИА Новости, 10.03.2023
"Продолжается разгром". В ЕП призвали изменить позицию по Украине
Президент Украины Владимир Зеленский "выставил свою страну на торги", заявил депутат Европарламента Мик Уоллес во время выступления, фрагмент из которого он... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T16:11
2023-03-10T17:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
европарламент
евросоюз
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский "выставил свою страну на торги", заявил депутат Европарламента Мик Уоллес во время выступления, фрагмент из которого он опубликовал в Twitter."Становится все более очевидным, что Украина приносится в жертву навязчивым идеям американского истеблишмента, и единственные выгодоприобретатели — это военная промышленность и западные корпорации, которые скупают Украину за бесценок", — сказал парламентарий. По его мнению, пришло время посмотреть на конфликт на Украине более широким взглядом. Как подчеркивал Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. В последнее время западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230310/zelenskiy-1856932131.html
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в мире, украина, владимир зеленский, европарламент, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Европарламент, Евросоюз
"Продолжается разгром". В ЕП призвали изменить позицию по Украине

Депутат ЕП Уоллес призвал Европу искать мир, а не смотреть на разгром украинцев

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский "выставил свою страну на торги", заявил депутат Европарламента Мик Уоллес во время выступления, фрагмент из которого он опубликовал в Twitter.

"Становится все более очевидным, что Украина приносится в жертву навязчивым идеям американского истеблишмента, и единственные выгодоприобретатели — это военная промышленность и западные корпорации, которые скупают Украину за бесценок", — сказал парламентарий.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
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Вчера, 10:26
По его мнению, пришло время посмотреть на конфликт на Украине более широким взглядом.
«

"Опросы общественного мнения — не за конфликт, а за мир. Почему ЕС всерьез сейчас не рассматривает вариант мира? Почему мы должны смотреть, как продолжается этот разгром украинцев?" — резюмировал Уоллес.

Как подчеркивал Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. В последнее время западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийЕвропарламентЕвросоюз
 
 
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