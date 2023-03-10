https://ria.ru/20230310/zelenskiy-1856905570.html
Американцы высмеяли Зеленского, которому не дадут выступить на "Оскаре"
Американцы высмеяли Зеленского, которому не дадут выступить на "Оскаре" - РИА Новости, 10.03.2023
Американцы высмеяли Зеленского, которому не дадут выступить на "Оскаре"
Читатели американского издания Variety в Twitter отреагировали на решение организаторов "Оскара" отказать Владимиру Зеленскому в выступлении на церемонии... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T06:35
2023-03-10T06:35
2023-03-10T09:51
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Читатели американского издания Variety в Twitter отреагировали на решение организаторов "Оскара" отказать Владимиру Зеленскому в выступлении на церемонии вручения кинопремии.По информации издания, украинский президент рассчитывал получить виртуальную площадку, но ему отказали на фоне снижения интереса американцев к поддержке киевского режима."Это хорошо. У меня нет никакого желания видеть этого чувака", — написала пользователь @LaReinaCreole."Они услышали о сдержанной реакции на его появление на "Золотом глобусе" и отреагировали соответствующим образом", — предположил @ErickWeber."Редкий W для "Оскара", — заявил TheNameIsDalt0n."Оно (выступление Зеленского. — Прим. ред.) только отняло бы время у занимающихся самовосхвалением актеров", — заметил @poofeyone."Его посланию не место на церемонии вручения "Оскара", — поддержала @TheatreofZen."Хорошо. И так хватает военной пропаганды с Top Gun 2 на церемонии вручения "Оскара", — добавил @GnarlonRando."Что ж, это было бы единственное, ради чего церемонию стоило посмотреть", — с иронией заключил @rezzyredhonky.В прошлом году Зеленскому также не дали выступить на церемонии вручения "Оскара". По словам источников, к этой идее негативно отнесся продюсер мероприятия. Тогда он якобы заявил, что Голливуд уделяет внимание ситуации на Украине только из-за того, что она касается белых людей, а конфликты, в которые попадают люди с другим цветом кожи, игнорируются. Что доподлинно стало причиной отказа в этом году, неизвестно.
https://ria.ru/20230310/udar-1856895854.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, голливуд, украина, владимир зеленский, оскар (премия), сша
В мире, Голливуд, Украина, Владимир Зеленский, Оскар (премия), США
Американцы высмеяли Зеленского, которому не дадут выступить на "Оскаре"
Читатели Variety поддержали отказ Владимиру Зеленскому в выступлении на "Оскаре"
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Читатели американского издания Variety в Twitter отреагировали на решение организаторов "Оскара" отказать Владимиру Зеленскому в выступлении на церемонии вручения кинопремии.
По информации издания, украинский президент рассчитывал получить виртуальную площадку, но ему отказали на фоне снижения интереса американцев к поддержке киевского режима.
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"Это хорошо. У меня нет никакого желания видеть этого чувака", — написала пользователь @LaReinaCreole.
"Они услышали о сдержанной реакции на его появление на "Золотом глобусе" и отреагировали соответствующим образом", — предположил @ErickWeber.
"Редкий W для "Оскара", — заявил TheNameIsDalt0n.
"Оно (выступление Зеленского. — Прим. ред.) только отняло бы время у занимающихся самовосхвалением актеров", — заметил @poofeyone.
"Его посланию не место на церемонии вручения "Оскара", — поддержала @TheatreofZen.
"Хорошо. И так хватает военной пропаганды с Top Gun 2 на церемонии вручения "Оскара", — добавил @GnarlonRando.
"Что ж, это было бы единственное, ради чего церемонию стоило посмотреть", — с иронией заключил @rezzyredhonky.
В прошлом году Зеленскому также не дали выступить на церемонии вручения "Оскара". По словам источников, к этой идее негативно отнесся продюсер мероприятия. Тогда он якобы заявил, что Голливуд
уделяет внимание ситуации на Украине
только из-за того, что она касается белых людей, а конфликты, в которые попадают люди с другим цветом кожи, игнорируются. Что доподлинно стало причиной отказа в этом году, неизвестно.
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