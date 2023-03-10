https://ria.ru/20230310/zelenskiy-1856905570.html

Американцы высмеяли Зеленского, которому не дадут выступить на "Оскаре"

Американцы высмеяли Зеленского, которому не дадут выступить на "Оскаре" - РИА Новости, 10.03.2023

Американцы высмеяли Зеленского, которому не дадут выступить на "Оскаре"

Читатели американского издания Variety в Twitter отреагировали на решение организаторов "Оскара" отказать Владимиру Зеленскому в выступлении на церемонии... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T06:35

2023-03-10T06:35

2023-03-10T09:51

в мире

голливуд

украина

владимир зеленский

оскар (премия)

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850924741_0:103:3078:1834_1920x0_80_0_0_3d88f02b2562c49f7e09f64ae94ed220.jpg

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Читатели американского издания Variety в Twitter отреагировали на решение организаторов "Оскара" отказать Владимиру Зеленскому в выступлении на церемонии вручения кинопремии.По информации издания, украинский президент рассчитывал получить виртуальную площадку, но ему отказали на фоне снижения интереса американцев к поддержке киевского режима."Это хорошо. У меня нет никакого желания видеть этого чувака", — написала пользователь @LaReinaCreole."Они услышали о сдержанной реакции на его появление на "Золотом глобусе" и отреагировали соответствующим образом", — предположил @ErickWeber."Редкий W для "Оскара", — заявил TheNameIsDalt0n."Оно (выступление Зеленского. — Прим. ред.) только отняло бы время у занимающихся самовосхвалением актеров", — заметил @poofeyone."Его посланию не место на церемонии вручения "Оскара", — поддержала @TheatreofZen."Хорошо. И так хватает военной пропаганды с Top Gun 2 на церемонии вручения "Оскара", — добавил @GnarlonRando."Что ж, это было бы единственное, ради чего церемонию стоило посмотреть", — с иронией заключил @rezzyredhonky.В прошлом году Зеленскому также не дали выступить на церемонии вручения "Оскара". По словам источников, к этой идее негативно отнесся продюсер мероприятия. Тогда он якобы заявил, что Голливуд уделяет внимание ситуации на Украине только из-за того, что она касается белых людей, а конфликты, в которые попадают люди с другим цветом кожи, игнорируются. Что доподлинно стало причиной отказа в этом году, неизвестно.

https://ria.ru/20230310/udar-1856895854.html

https://ria.ru/20230308/makkarti-1856602142.html

голливуд

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, голливуд, украина, владимир зеленский, оскар (премия), сша