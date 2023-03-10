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Причиной смерти женщины в "Острове мечты" в Москве стало состояние здоровья - РИА Новости, 10.03.2023
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20:46 10.03.2023 (обновлено: 21:35 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/zdorove-1857142695.html
Причиной смерти женщины в "Острове мечты" в Москве стало состояние здоровья
Причиной смерти женщины в "Острове мечты" в Москве стало состояние здоровья - РИА Новости, 10.03.2023
Причиной смерти женщины в "Острове мечты" в Москве стало состояние здоровья
Причиной смерти женщины на аттракционе столичного парка развлечений "Остров мечты" в пятницу стало состояние здоровья, инцидент не связан с деятельностью... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T20:46
2023-03-10T21:35
происшествия
москва
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Причиной смерти женщины на аттракционе столичного парка развлечений "Остров мечты" в пятницу стало состояние здоровья, инцидент не связан с деятельностью аттракциона, сообщили РИА Новости в пресс-службе парка. "Мы подтверждаем инцидент. По предварительным данным прибывшей на место бригады скорой помощи причиной стало состояние здоровья посетителя. Данный инцидент никак не связан с деятельностью парка аттракционов", - рассказали в пресс-службе Острова мечты".Представители парка подчеркнули, что данный аттракцион полностью исправен, должным способом сертифицирован и поставлен на государственный учет в соответствии с действующим законодательством. До прибытия бригады скорой помощи помощь посетительнице оказывал дежурный врач парка."Мы выражаем искренние соболезнования семье в связи со случившимся", - добавили в пресс-службе.Ранее в телеграм-каналах появились сообщения о том, что женщина погибла на аттракционе "Летная школа" в московском парке развлечений "Остров мечты".Отмечается, что на месте работают профильные службы, все действия происходят согласно протоколам.
https://ria.ru/20230310/otravlenie-1857094167.html
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Причиной смерти женщины в "Острове мечты" в Москве стало состояние здоровья

В Москве на аттракционе парка "Остров мечты" женщина умерла из-за состояния здоровья

© Пресс-служба парка "Остров Мечты"Аттракционы в парке "Остров Мечты"
Аттракционы в парке Остров Мечты
© Пресс-служба парка "Остров Мечты"
Аттракционы в парке "Остров Мечты". Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Причиной смерти женщины на аттракционе столичного парка развлечений "Остров мечты" в пятницу стало состояние здоровья, инцидент не связан с деятельностью аттракциона, сообщили РИА Новости в пресс-службе парка.
"Мы подтверждаем инцидент. По предварительным данным прибывшей на место бригады скорой помощи причиной стало состояние здоровья посетителя. Данный инцидент никак не связан с деятельностью парка аттракционов", - рассказали в пресс-службе Острова мечты".
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Представители парка подчеркнули, что данный аттракцион полностью исправен, должным способом сертифицирован и поставлен на государственный учет в соответствии с действующим законодательством. До прибытия бригады скорой помощи помощь посетительнице оказывал дежурный врач парка.
"Мы выражаем искренние соболезнования семье в связи со случившимся", - добавили в пресс-службе.
Ранее в телеграм-каналах появились сообщения о том, что женщина погибла на аттракционе "Летная школа" в московском парке развлечений "Остров мечты".
Отмечается, что на месте работают профильные службы, все действия происходят согласно протоколам.
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