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Эксперты одобрили заявки всех потенциальных резидентов ОЭЗ "Пермь"

Эксперты одобрили заявки всех потенциальных резидентов ОЭЗ "Пермь" - РИА Новости, 10.03.2023

Эксперты одобрили заявки всех потенциальных резидентов ОЭЗ "Пермь"

Участники экспертного совета особой экономической зоны промышленно-производственного типа (ОЭЗ) "Пермь" поддержали проекты всех потенциальных резидентов,... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T15:40

2023-03-10T15:40

2023-03-10T15:41

пермский край

дмитрий махонин

россия

пермь

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ПЕРМЬ, 10 мар – РИА Новости. Участники экспертного совета особой экономической зоны промышленно-производственного типа (ОЭЗ) "Пермь" поддержали проекты всех потенциальных резидентов, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.В пятницу экспертный совет ОЭЗ "Пермь" рассмотрел первые пять бизнес-планов предприятий, претендующих на работу в особой экономической зоне. Свою оценку проектам дали представители министерства экономического развития РФ, Высшей школы экономики, различных служб, ведомств, институтов развития, члены правительства Пермского края, сотрудники администрации Перми и Пермского муниципального округа.Ранее свои заявки на получение статуса резидентов ОЭЗ подали АО "ОДК-Пермские моторы", ООО "Пермская судоверфь", "СТЕЛЛА ПЛАСТИК", ООО "Форпласт" и "Осенцовский сталепрокатный завод"."Согласно заключениям членов экспертного совета, все предоставленные бизнес-планы соответствуют критериям оценки и единогласно поддержаны. В результате все компании, подавшие заявки, получат статус резидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Пермь", - говорится в сообщении.Общий объем инвестиций первых пяти резидентов составит порядка 58,7 миллиарда рублей. Благодаря реализации этих проектов в Пермском крае появится около 2,5 тысячи рабочих мест.По словам губернатора региона Дмитрия Махонина, развитие ОЭЗ "Пермь" – одно из приоритетных направлений деятельности краевого правительства в промышленном секторе. "Мы продолжаем работу по поддержке инвесторов в реализации их проектов и будем им всесторонне помогать, так как заинтересованы в развитии экономики региона. Продукция производств, которую планируют выпускать в особой экономической зоне потенциальные резиденты, будет востребована не только в нашей стране, но и во всем мире", – подчеркивал ранее Махонин.

https://radiosputnik.ria.ru/20230301/studgorodok-1855194472.html

пермский край

россия

пермь

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Алёна Пава

пермский край, дмитрий махонин, россия, пермь