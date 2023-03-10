Эксперты одобрили заявки всех потенциальных резидентов ОЭЗ "Пермь"
© iStock.com / Евгений ХаритоновВид на промышленную зону в Перми
© iStock.com / Евгений Харитонов
ПЕРМЬ, 10 мар – РИА Новости. Участники экспертного совета особой экономической зоны промышленно-производственного типа (ОЭЗ) "Пермь" поддержали проекты всех потенциальных резидентов, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
В пятницу экспертный совет ОЭЗ "Пермь" рассмотрел первые пять бизнес-планов предприятий, претендующих на работу в особой экономической зоне. Свою оценку проектам дали представители министерства экономического развития РФ, Высшей школы экономики, различных служб, ведомств, институтов развития, члены правительства Пермского края, сотрудники администрации Перми и Пермского муниципального округа.
Ранее свои заявки на получение статуса резидентов ОЭЗ подали АО "ОДК-Пермские моторы", ООО "Пермская судоверфь", "СТЕЛЛА ПЛАСТИК", ООО "Форпласт" и "Осенцовский сталепрокатный завод".
"Согласно заключениям членов экспертного совета, все предоставленные бизнес-планы соответствуют критериям оценки и единогласно поддержаны. В результате все компании, подавшие заявки, получат статус резидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Пермь", - говорится в сообщении.
Общий объем инвестиций первых пяти резидентов составит порядка 58,7 миллиарда рублей. Благодаря реализации этих проектов в Пермском крае появится около 2,5 тысячи рабочих мест.
По словам губернатора региона Дмитрия Махонина, развитие ОЭЗ "Пермь" – одно из приоритетных направлений деятельности краевого правительства в промышленном секторе. "Мы продолжаем работу по поддержке инвесторов в реализации их проектов и будем им всесторонне помогать, так как заинтересованы в развитии экономики региона. Продукция производств, которую планируют выпускать в особой экономической зоне потенциальные резиденты, будет востребована не только в нашей стране, но и во всем мире", – подчеркивал ранее Махонин.