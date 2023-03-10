Правительство Бельгии запретило использовать TikTok на служебных телефонах
Правительство Бельгии временно запретило установку TikTok на служебных телефонах
© Depositphotos.com / tashatuvangoТелефон с приложением TikTok
© Depositphotos.com / tashatuvango
Телефон с приложением TikTok. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Правительство Бельгии объявило в пятницу о временном запрете на использование приложения TikTok на служебных телефонах после соответствующих рекомендаций спецслужб. "Совет национальной безопасности ввел 10 марта временный запрет на установку приложения TikTok на служебных телефонах сотрудников федеральных органов власти", - говорится в пресс-релизе бельгийского правительства.
Согласно заявлению, государственная служба безопасности Бельгии и центр кибербезопасности предупредили, что TikTok собирает большой объем данных пользователей, что несет риски вмешательства в частную жизнь. Кроме того, указывается, что TikTok может "манипулировать информационными потоками". При этом, как указывается в сообщении бельгийского правительства, китайское законодательство обязывает эту организацию сотрудничать с китайскими органами безопасности.
Запрет на использование TikTok вводится на шесть месяцев, после чего он может быть продлен.
Ранее Еврокомиссия решила "приостановить использование мобильного приложения TikTok" на служебных устройствах, а также на персональных, зарегистрированных в системе мобильных устройств ЕК. В Еврокомиссии пояснили, что это не связано с каким-либо происшествием, а речь идет о мерах предосторожности.
Вслед за Еврокомиссией о намерении запретить использование приложения TikTok на определённых устройствах своих сотрудников заявил и Совет Евросоюза, а также Европейский парламент.