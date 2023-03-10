https://ria.ru/20230310/zapret-1857149478.html

Правительство Бельгии запретило использовать TikTok на служебных телефонах

Правительство Бельгии запретило использовать TikTok на служебных телефонах - РИА Новости, 10.03.2023

Правительство Бельгии запретило использовать TikTok на служебных телефонах

Правительство Бельгии объявило в пятницу о временном запрете на использование приложения TikTok на служебных телефонах после соответствующих рекомендаций... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T21:36

2023-03-10T21:36

2023-03-10T21:36

в мире

технологии

бельгия

еврокомиссия

tiktok

совет евросоюза

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598040482_0:403:2924:2048_1920x0_80_0_0_0e31e8e9c50e4559f7231d8a1365525f.jpg

БРЮССЕЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Правительство Бельгии объявило в пятницу о временном запрете на использование приложения TikTok на служебных телефонах после соответствующих рекомендаций спецслужб. "Совет национальной безопасности ввел 10 марта временный запрет на установку приложения TikTok на служебных телефонах сотрудников федеральных органов власти", - говорится в пресс-релизе бельгийского правительства. Согласно заявлению, государственная служба безопасности Бельгии и центр кибербезопасности предупредили, что TikTok собирает большой объем данных пользователей, что несет риски вмешательства в частную жизнь. Кроме того, указывается, что TikTok может "манипулировать информационными потоками". При этом, как указывается в сообщении бельгийского правительства, китайское законодательство обязывает эту организацию сотрудничать с китайскими органами безопасности. Запрет на использование TikTok вводится на шесть месяцев, после чего он может быть продлен. Ранее Еврокомиссия решила "приостановить использование мобильного приложения TikTok" на служебных устройствах, а также на персональных, зарегистрированных в системе мобильных устройств ЕК. В Еврокомиссии пояснили, что это не связано с каким-либо происшествием, а речь идет о мерах предосторожности. Вслед за Еврокомиссией о намерении запретить использование приложения TikTok на определённых устройствах своих сотрудников заявил и Совет Евросоюза, а также Европейский парламент.

https://ria.ru/20230305/shpionazh-1855971436.html

https://ria.ru/20221217/tiktok-1839338759.html

бельгия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, бельгия, еврокомиссия, tiktok, совет евросоюза