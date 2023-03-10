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Взявший заложников в немецком Карлсруэ преступник потребовал выкуп
Взявший заложников в немецком Карлсруэ преступник потребовал выкуп - РИА Новости, 10.03.2023
Взявший заложников в немецком Карлсруэ преступник потребовал выкуп
Неизвестный преступник, взявший ранее в заложники двух посетителей аптеки в немецком Карлсруэ, потребовал взамен на их освобождение семизначное число в... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T21:32
2023-03-10T21:32
2023-03-10T21:43
карлсруэ
в мире
баден-вюртемберг
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БЕРЛИН, 10 мар - РИА Новости. Неизвестный преступник, взявший ранее в заложники двух посетителей аптеки в немецком Карлсруэ, потребовал взамен на их освобождение семизначное число в миллионах евро, сообщает в пятницу газета Stuttgarter Zeitung.Ранее полиция оцепила район вокруг аптеки в городе Карлсруэ в федеральной земле Баден-Вюртемберг, где в пятницу вечером, предположительно, были взяты заложники."Неизвестный преступник, по всей видимости, взял в заложники двух человек в аптеке Congressapotheke в городе Карлсруэ и, по информации нашей редакции, требует за их освобождение выкуп в семизначную сумму в миллионах", - пишет газета.Полиция, как сообщается, находится в контакте с преступником.
https://ria.ru/20230130/terakty-1848432226.html
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карлсруэ, в мире, баден-вюртемберг
Карлсруэ, В мире, Баден-Вюртемберг
Взявший заложников в немецком Карлсруэ преступник потребовал выкуп
Stuttgarter Zeitung: взявший заложников в немецком Карлсруэ преступник потребовал выкуп