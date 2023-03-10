https://ria.ru/20230310/zalozhniki-1857135842.html

В немецком Карлсруэ захватили заложников

В немецком Карлсруэ захватили заложников - РИА Новости, 10.03.2023

В немецком Карлсруэ захватили заложников

В городе Карлсруэ в федеральной земле Баден-Вюртемберг проходит спецоперация рядом с аптекой, где неизвестный взял людей в заложники, сообщило агентство DPA. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T20:03

2023-03-10T20:03

2023-03-10T22:58

германия

в мире

карлсруэ

баден-вюртемберг

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БЕРЛИН, 10 мар — РИА Новости. В городе Карлсруэ в федеральной земле Баден-Вюртемберг проходит спецоперация рядом с аптекой, где неизвестный взял людей в заложники, сообщило агентство DPA."В связи с предполагаемым захватом заложников в аптеке на улице Эттлингер в настоящее время задействованы оперативные силы", — говорится в сообщении полиции города в Twitter.Уточняется, что сейчас весь район оцеплен. Количество заложников и предполагаемых преступников не указывается.

https://ria.ru/20230310/strelba-1856895497.html

германия

карлсруэ

баден-вюртемберг

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германия, в мире, карлсруэ, баден-вюртемберг