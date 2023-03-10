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В немецком Карлсруэ захватили заложников
В немецком Карлсруэ захватили заложников - РИА Новости, 10.03.2023
В немецком Карлсруэ захватили заложников
В городе Карлсруэ в федеральной земле Баден-Вюртемберг проходит спецоперация рядом с аптекой, где неизвестный взял людей в заложники, сообщило агентство DPA. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T20:03
2023-03-10T20:03
2023-03-10T22:58
германия
в мире
карлсруэ
баден-вюртемберг
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БЕРЛИН, 10 мар — РИА Новости. В городе Карлсруэ в федеральной земле Баден-Вюртемберг проходит спецоперация рядом с аптекой, где неизвестный взял людей в заложники, сообщило агентство DPA."В связи с предполагаемым захватом заложников в аптеке на улице Эттлингер в настоящее время задействованы оперативные силы", — говорится в сообщении полиции города в Twitter.Уточняется, что сейчас весь район оцеплен. Количество заложников и предполагаемых преступников не указывается.
https://ria.ru/20230310/strelba-1856895497.html
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германия, в мире, карлсруэ, баден-вюртемберг
Германия, В мире, Карлсруэ, Баден-Вюртемберг
В немецком Карлсруэ захватили заложников
DPA: в немецком городе Карлсруэ неизвестный захватил заложников в аптеке