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В немецком Карлсруэ захватили заложников - РИА Новости, 10.03.2023
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20:03 10.03.2023 (обновлено: 22:58 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/zalozhniki-1857135842.html
В немецком Карлсруэ захватили заложников
В немецком Карлсруэ захватили заложников - РИА Новости, 10.03.2023
В немецком Карлсруэ захватили заложников
В городе Карлсруэ в федеральной земле Баден-Вюртемберг проходит спецоперация рядом с аптекой, где неизвестный взял людей в заложники, сообщило агентство DPA. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T20:03
2023-03-10T22:58
германия
в мире
карлсруэ
баден-вюртемберг
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БЕРЛИН, 10 мар — РИА Новости. В городе Карлсруэ в федеральной земле Баден-Вюртемберг проходит спецоперация рядом с аптекой, где неизвестный взял людей в заложники, сообщило агентство DPA."В связи с предполагаемым захватом заложников в аптеке на улице Эттлингер в настоящее время задействованы оперативные силы", — говорится в сообщении полиции города в Twitter.Уточняется, что сейчас весь район оцеплен. Количество заложников и предполагаемых преступников не указывается.
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германия
карлсруэ
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германия, в мире, карлсруэ, баден-вюртемберг
Германия, В мире, Карлсруэ, Баден-Вюртемберг
В немецком Карлсруэ захватили заложников

DPA: в немецком городе Карлсруэ неизвестный захватил заложников в аптеке

© AFP 2023 / DPA / KIM ZICKENHEINERАвтомобили полиции в Карлсруэ, Германия
Автомобили полиции в Карлсруэ, Германия - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© AFP 2023 / DPA / KIM ZICKENHEINER
Автомобили полиции в Карлсруэ, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 10 мар — РИА Новости. В городе Карлсруэ в федеральной земле Баден-Вюртемберг проходит спецоперация рядом с аптекой, где неизвестный взял людей в заложники, сообщило агентство DPA.
"В связи с предполагаемым захватом заложников в аптеке на улице Эттлингер в настоящее время задействованы оперативные силы", — говорится в сообщении полиции города в Twitter.
Уточняется, что сейчас весь район оцеплен.
Количество заложников и предполагаемых преступников не указывается.
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