https://ria.ru/20230310/zalozhniki-1856910673.html

В Тюмени освободили мужчину, захваченного в заложники в ночном магазине

В Тюмени освободили мужчину, захваченного в заложники в ночном магазине - РИА Новости, 10.03.2023

В Тюмени освободили мужчину, захваченного в заложники в ночном магазине

В Тюмени бойцы СОБР освободили заложника, которого местный житель захватил в одном из круглосуточных магазинов, сообщает пресс-служба регионального управления... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T08:16

2023-03-10T08:16

2023-03-10T10:39

происшествия

тюмень

тюменская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

омон россии

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ТЮМЕНЬ, 10 мар — РИА Новости. В Тюмени бойцы СОБР освободили заложника, которого местный житель захватил в одном из круглосуточных магазинов, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии. По информации ведомства, около двух часов ночи полиция получила сообщение о том, что по улице Александра Протозанова неизвестный удерживает мужчину, которому угрожает ножом. "В ходе специальной операции сотрудники СОБР Росгвардии освободили заложника и задержали подозреваемого. Пострадавших нет. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении. Как уточнили в тюменском главке Следственного комитета, задержанный — 33-летний местный житель. По версии следствия, в магазин он пришел "без конкретных намерений", но схватил с витрины нож и взял в заложники трех сотрудников. Двоих из них удалось оперативно освободить. Сейчас задержанного доставили к следователям. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230309/nizhnevartovsk-1856686590.html

тюмень

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, тюмень, тюменская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии