https://ria.ru/20230310/zalozhniki-1856910673.html
В Тюмени освободили мужчину, захваченного в заложники в ночном магазине
В Тюмени освободили мужчину, захваченного в заложники в ночном магазине - РИА Новости, 10.03.2023
В Тюмени освободили мужчину, захваченного в заложники в ночном магазине
В Тюмени бойцы СОБР освободили заложника, которого местный житель захватил в одном из круглосуточных магазинов, сообщает пресс-служба регионального управления... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T08:16
2023-03-10T08:16
2023-03-10T10:39
происшествия
тюмень
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 10 мар — РИА Новости. В Тюмени бойцы СОБР освободили заложника, которого местный житель захватил в одном из круглосуточных магазинов, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии. По информации ведомства, около двух часов ночи полиция получила сообщение о том, что по улице Александра Протозанова неизвестный удерживает мужчину, которому угрожает ножом. "В ходе специальной операции сотрудники СОБР Росгвардии освободили заложника и задержали подозреваемого. Пострадавших нет. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении. Как уточнили в тюменском главке Следственного комитета, задержанный — 33-летний местный житель. По версии следствия, в магазин он пришел "без конкретных намерений", но схватил с витрины нож и взял в заложники трех сотрудников. Двоих из них удалось оперативно освободить. Сейчас задержанного доставили к следователям. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230309/nizhnevartovsk-1856686590.html
тюмень
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры освобождения заложника, удерживаемого в магазине Тюмени
Кадры освобождения заложника, удерживаемого в магазине Тюмени
2023-03-10T08:16
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PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тюмень, тюменская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии
Происшествия, Тюмень, Тюменская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), ОМОН России
В Тюмени освободили мужчину, захваченного в заложники в ночном магазине
Взятого в заложники в ночном магазине Тюмени освободили, подозреваемый задержан
ТЮМЕНЬ, 10 мар — РИА Новости. В Тюмени бойцы СОБР освободили заложника, которого местный житель захватил в одном из круглосуточных магазинов, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.
По информации ведомства, около двух часов ночи полиция получила сообщение о том, что по улице Александра Протозанова неизвестный удерживает мужчину, которому угрожает ножом.
"В ходе специальной операции сотрудники СОБР Росгвардии освободили заложника и задержали подозреваемого. Пострадавших нет. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении.
Как уточнили в тюменском главке Следственного комитета, задержанный — 33-летний местный житель. По версии следствия, в магазин он пришел "без конкретных намерений", но схватил с витрины нож и взял в заложники трех сотрудников. Двоих из них удалось оперативно освободить.
Сейчас задержанного доставили к следователям. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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