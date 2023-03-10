Захватившему сына в заложники в Нижневартовске предъявили обвинение
Жителю Нижневартовска, захватившему в заложники трехлетнего сына, предъявили обвинение
© Фото : пресс-служба администрации НижневартовскаСотрудники полиции возле жилого дома в Нижневартовске, где вооруженный мужчина удерживает ребенка
© Фото : пресс-служба администрации Нижневартовска
Сотрудники полиции возле жилого дома в Нижневартовске, где вооруженный мужчина удерживает ребенка
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мар - РИА Новости. Мужчине, удерживавшему в заложниках своего трехлетнего сына в Нижневартовске, предъявлено обвинение, также следователи направили в суд ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает региональное управление СК в пятницу.
По данным полиции, утром в четверг мужчина "в неадекватном состоянии" заперся в квартире с ребенком и начал угрожать самоубийством. При попытке вскрытия двери сотрудниками МЧС он выстрелил с балкона в воздух, но после переговоров сдался полицейским и отпустил мальчика. Как уточнила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка по региону Людмила Низамова, это отец и сын. СК завел уголовное дело о незаконном лишении свободы ребенка и о посягательстве на жизнь правоохранителя.
"Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жителя города Нижневартовска 1978 года рождения. Мужчине предъявлено обвинение... Следствием направлено в суд ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в релизе СК.
Как отмечают в ведомстве, сообщение в правоохранительные органы поступило от супруги обвиняемого, а во время переговоров мужчина дважды выстрелил из ружья по двери, за которой находились полицейские. Фигуранту назначен комплекс экспертиз.
По данным горадминистрации, фигурант, 44-летний Владимир Широков, ранее работал в подведомственном администрации Нижневартовска муниципальном учреждении, откуда недавно был уволен. В четверг его исключили из партии "Единая Россия".