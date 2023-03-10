https://ria.ru/20230310/zalozhnik-1856913628.html

Захватившему сына в заложники в Нижневартовске предъявили обвинение

Захватившему сына в заложники в Нижневартовске предъявили обвинение - РИА Новости, 10.03.2023

Захватившему сына в заложники в Нижневартовске предъявили обвинение

Мужчине, удерживавшему в заложниках своего трехлетнего сына в Нижневартовске, предъявлено обвинение, также следователи направили в суд ходатайство об избрании в РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T08:48

2023-03-10T08:48

2023-03-10T08:48

происшествия

нижневартовск

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

единая россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мар - РИА Новости. Мужчине, удерживавшему в заложниках своего трехлетнего сына в Нижневартовске, предъявлено обвинение, также следователи направили в суд ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает региональное управление СК в пятницу. По данным полиции, утром в четверг мужчина "в неадекватном состоянии" заперся в квартире с ребенком и начал угрожать самоубийством. При попытке вскрытия двери сотрудниками МЧС он выстрелил с балкона в воздух, но после переговоров сдался полицейским и отпустил мальчика. Как уточнила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка по региону Людмила Низамова, это отец и сын. СК завел уголовное дело о незаконном лишении свободы ребенка и о посягательстве на жизнь правоохранителя. "Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жителя города Нижневартовска 1978 года рождения. Мужчине предъявлено обвинение... Следствием направлено в суд ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в релизе СК. Как отмечают в ведомстве, сообщение в правоохранительные органы поступило от супруги обвиняемого, а во время переговоров мужчина дважды выстрелил из ружья по двери, за которой находились полицейские. Фигуранту назначен комплекс экспертиз. По данным горадминистрации, фигурант, 44-летний Владимир Широков, ранее работал в подведомственном администрации Нижневартовска муниципальном учреждении, откуда недавно был уволен. В четверг его исключили из партии "Единая Россия".

https://ria.ru/20230309/nizhnevartovsk-1856686590.html

https://ria.ru/20230309/rebenok-1856674668.html

нижневартовск

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, нижневартовск, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), единая россия