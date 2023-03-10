https://ria.ru/20230310/zaes-1856943722.html
В Росэнергоатоме назвали киевскую идею силового захвата ЗАЭС безумной
В Росэнергоатоме назвали киевскую идею силового захвата ЗАЭС безумной - РИА Новости, 10.03.2023
В Росэнергоатоме назвали киевскую идею силового захвата ЗАЭС безумной
Идея Киева о силовом захвате Запорожской атомной электростанции безумна, может окончиться катастрофой, сказал РИА Новости советник гендиректора концерна... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T11:01
2023-03-10T11:01
2023-03-10T11:04
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росэнергоатом
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Идея Киева о силовом захвате Запорожской атомной электростанции безумна, может окончиться катастрофой, сказал РИА Новости советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа."Да, силовой захват (ЗАЭС – ред.) может закончиться катастрофой, но для кого? Для Российской Федерации, для Украины, для Европы. Но эти сценарии кто планирует? Их могут планировать те, кому все равно. Те, кто далеко, очень далеко, за океаном. Вот вам и автор сценария. Он понятен в этой ситуации. Киев - давно уже не субъект, за них уже давно всё решают их кураторы из США. И, да, это безумие, это даже предположить безумно", - сказал собеседник агентства.
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В Росэнергоатоме назвали киевскую идею силового захвата ЗАЭС безумной
Карчаа заявил, что идея Киева силой захватить ЗАЭС безумна и может окончиться катастрофой