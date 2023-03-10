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В Росэнергоатоме назвали киевскую идею силового захвата ЗАЭС безумной - РИА Новости, 10.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:01 10.03.2023 (обновлено: 11:04 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/zaes-1856943722.html
В Росэнергоатоме назвали киевскую идею силового захвата ЗАЭС безумной
В Росэнергоатоме назвали киевскую идею силового захвата ЗАЭС безумной - РИА Новости, 10.03.2023
В Росэнергоатоме назвали киевскую идею силового захвата ЗАЭС безумной
Идея Киева о силовом захвате Запорожской атомной электростанции безумна, может окончиться катастрофой, сказал РИА Новости советник гендиректора концерна... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T11:01
2023-03-10T11:04
специальная военная операция на украине
росэнергоатом
безопасность
россия
запорожская область
запорожская аэс
украина
ситуация в днр и лнр
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Идея Киева о силовом захвате Запорожской атомной электростанции безумна, может окончиться катастрофой, сказал РИА Новости советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа."Да, силовой захват (ЗАЭС – ред.) может закончиться катастрофой, но для кого? Для Российской Федерации, для Украины, для Европы. Но эти сценарии кто планирует? Их могут планировать те, кому все равно. Те, кто далеко, очень далеко, за океаном. Вот вам и автор сценария. Он понятен в этой ситуации. Киев - давно уже не субъект, за них уже давно всё решают их кураторы из США. И, да, это безумие, это даже предположить безумно", - сказал собеседник агентства.
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росэнергоатом, безопасность, россия, запорожская область, запорожская аэс, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Росэнергоатом, Безопасность, Россия, Запорожская область, Запорожская АЭС, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Росэнергоатоме назвали киевскую идею силового захвата ЗАЭС безумной

Карчаа заявил, что идея Киева силой захватить ЗАЭС безумна и может окончиться катастрофой

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Идея Киева о силовом захвате Запорожской атомной электростанции безумна, может окончиться катастрофой, сказал РИА Новости советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.
"Да, силовой захват (ЗАЭС – ред.) может закончиться катастрофой, но для кого? Для Российской Федерации, для Украины, для Европы. Но эти сценарии кто планирует? Их могут планировать те, кому все равно. Те, кто далеко, очень далеко, за океаном. Вот вам и автор сценария. Он понятен в этой ситуации. Киев - давно уже не субъект, за них уже давно всё решают их кураторы из США. И, да, это безумие, это даже предположить безумно", - сказал собеседник агентства.
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРосэнергоатомБезопасностьРоссияЗапорожская областьЗапорожская АЭСУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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