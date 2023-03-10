https://ria.ru/20230310/zaes-1856940459.html

В Росэнергоатоме считают, что Киев попытается устроить провокацию с ЗАЭС

В Росэнергоатоме считают, что Киев попытается устроить провокацию с ЗАЭС - РИА Новости, 10.03.2023

В Росэнергоатоме считают, что Киев попытается устроить провокацию с ЗАЭС

Советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа оценивает как высокую вероятность провокаций Киева в отношении Запорожской атомной электростанции. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T10:52

2023-03-10T10:52

2023-03-10T10:52

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

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энергодар

росэнергоатом

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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа оценивает как высокую вероятность провокаций Киева в отношении Запорожской атомной электростанции. "Они (Киев – ред.) не отказались от сценария, связанного с силовым захватом атомной электростанции. Хочу обратить внимание на то, что президент НАЭКа (украинская компания "Энергоатом" - ред.) некто Котин во всеуслышание всему миру заявил, он, по сути, ратовал, призывал и уповал на акцию по силовому захвату ЗАЭС. То есть он ядерщик, который уповает на акцию по силовому захвату станции...? И то, что эти люди могут пойти, в том числе на силовую акцию через участие диверсионно-разведывательных групп или каким-то иным образом, — мы ждём этого в любой момент. Поэтому степень вероятности провокаций я оцениваю как очень высокую", - сказал Карчаа РИА Новости. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230307/zaes-1856408030.html

https://ria.ru/20230309/lavrov-1856746746.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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