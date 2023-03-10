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В Росэнергоатоме считают, что Киев попытается устроить провокацию с ЗАЭС - РИА Новости, 10.03.2023
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10:52 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/zaes-1856940459.html
В Росэнергоатоме считают, что Киев попытается устроить провокацию с ЗАЭС
В Росэнергоатоме считают, что Киев попытается устроить провокацию с ЗАЭС - РИА Новости, 10.03.2023
В Росэнергоатоме считают, что Киев попытается устроить провокацию с ЗАЭС
Советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа оценивает как высокую вероятность провокаций Киева в отношении Запорожской атомной электростанции. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T10:52
2023-03-10T10:52
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
запорожская аэс
энергодар
росэнергоатом
украина
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа оценивает как высокую вероятность провокаций Киева в отношении Запорожской атомной электростанции. "Они (Киев – ред.) не отказались от сценария, связанного с силовым захватом атомной электростанции. Хочу обратить внимание на то, что президент НАЭКа (украинская компания "Энергоатом" - ред.) некто Котин во всеуслышание всему миру заявил, он, по сути, ратовал, призывал и уповал на акцию по силовому захвату ЗАЭС. То есть он ядерщик, который уповает на акцию по силовому захвату станции...? И то, что эти люди могут пойти, в том числе на силовую акцию через участие диверсионно-разведывательных групп или каким-то иным образом, — мы ждём этого в любой момент. Поэтому степень вероятности провокаций я оцениваю как очень высокую", - сказал Карчаа РИА Новости. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230307/zaes-1856408030.html
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безопасность, россия, запорожская область, запорожская аэс, энергодар, росэнергоатом, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Запорожская АЭС, Энергодар, Росэнергоатом, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Росэнергоатоме считают, что Киев попытается устроить провокацию с ЗАЭС

Карчаа оценивает вероятность провокаций Киева против Запорожской АЭС как высокую

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
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Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа оценивает как высокую вероятность провокаций Киева в отношении Запорожской атомной электростанции.
"Они (Киев – ред.) не отказались от сценария, связанного с силовым захватом атомной электростанции. Хочу обратить внимание на то, что президент НАЭКа (украинская компания "Энергоатом" - ред.) некто Котин во всеуслышание всему миру заявил, он, по сути, ратовал, призывал и уповал на акцию по силовому захвату ЗАЭС. То есть он ядерщик, который уповает на акцию по силовому захвату станции...? И то, что эти люди могут пойти, в том числе на силовую акцию через участие диверсионно-разведывательных групп или каким-то иным образом, — мы ждём этого в любой момент. Поэтому степень вероятности провокаций я оцениваю как очень высокую", - сказал Карчаа РИА Новости.
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Карчаа рассказал о технике ВС России на территории Запорожской АЭС
7 марта, 14:51
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЗапорожская областьЗапорожская АЭСЭнергодарРосэнергоатомУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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