Рейтинг@Mail.ru
В Бельгии проходит всеобщая забастовка работников сферы услуг - РИА Новости, 10.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:45 10.03.2023 (обновлено: 12:46 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/zabastovka-1856974958.html
В Бельгии проходит всеобщая забастовка работников сферы услуг
В Бельгии проходит всеобщая забастовка работников сферы услуг - РИА Новости, 10.03.2023
В Бельгии проходит всеобщая забастовка работников сферы услуг
Всеобщая забастовка работников сферы услуг проходит в пятницу в Бельгии, власти предупреждают о возможных перебоях в работе общественного транспорта,... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T12:45
2023-03-10T12:46
протесты
в мире
бельгия
брюссель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1856974007_0:156:3071:1883_1920x0_80_0_0_f6369b7248a595801f9708814ea1ec50.jpg
БРЮССЕЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Всеобщая забастовка работников сферы услуг проходит в пятницу в Бельгии, власти предупреждают о возможных перебоях в работе общественного транспорта, образовательных и административных учреждений. Транспортные профсоюзы начали забастовку еще в четверг поздно вечером. Сообщается, что с 22 часов (24.00 мск) на большинстве направлений работает всего один пассажирский железнодорожный состав из трех. Также отменены или сокращены многие автобусные маршруты. При этом, в Брюсселе автобусное движение было ограничено не сильно, но в других городах жители жалуются на увеличенные интервалы движения транспорта и огромные очереди на остановках. Участвуют в забастовке сотрудники метро Брюсселя, а также работники трамвайных депо. В транспортных технических депо проходят акции протеста, при этом отмечается, что техобслуживание пассажирского транспорта осуществляется в обычном режиме. Указывается, что могут не работать различные административные учреждения. Школы и детские сады остаются открытыми, но учителя и воспитатели могут принять участие в забастовке на рабочем месте. Также забастовка затронет бельгийскую почту и тюрьмы. По словам организаторов, забастовкой они хотят привлечь внимание к важности сектора услуг для жизни страны, потребовать улучшения условий работы, повышения зарплат и пенсий, увеличения финансирования сектора. Транспортные профсоюзы пояснили, что за последнее время сектор покинули порядка пяти тысяч сотрудников, были отменены почти четыре тысячи железнодорожных рейсов, что крайне негативно сказывается на качестве обслуживания населения и на удобстве общественного транспорта.
https://ria.ru/20230310/moldaviya-1856961565.html
https://ria.ru/20230309/gruziya-1856889255.html
бельгия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1856974007_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_177ad7f0ca3c28869337dc5748927461.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
протесты, в мире, бельгия, брюссель
Протесты, В мире, Бельгия, Брюссель
В Бельгии проходит всеобщая забастовка работников сферы услуг

В Бельгии проходит всеобщая забастовка работников транспорта и административных учреждений

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМужчина на вокзале в Брюсселе во время всеобщей забастовки
Мужчина на вокзале в Брюсселе во время всеобщей забастовки - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Мужчина на вокзале в Брюсселе во время всеобщей забастовки. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Всеобщая забастовка работников сферы услуг проходит в пятницу в Бельгии, власти предупреждают о возможных перебоях в работе общественного транспорта, образовательных и административных учреждений.
Транспортные профсоюзы начали забастовку еще в четверг поздно вечером. Сообщается, что с 22 часов (24.00 мск) на большинстве направлений работает всего один пассажирский железнодорожный состав из трех. Также отменены или сокращены многие автобусные маршруты. При этом, в Брюсселе автобусное движение было ограничено не сильно, но в других городах жители жалуются на увеличенные интервалы движения транспорта и огромные очереди на остановках.
Протестная акция оппозиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Оппозиция пикетирует здание МВД в Кишиневе
Вчера, 12:05
Участвуют в забастовке сотрудники метро Брюсселя, а также работники трамвайных депо. В транспортных технических депо проходят акции протеста, при этом отмечается, что техобслуживание пассажирского транспорта осуществляется в обычном режиме.
Указывается, что могут не работать различные административные учреждения. Школы и детские сады остаются открытыми, но учителя и воспитатели могут принять участие в забастовке на рабочем месте. Также забастовка затронет бельгийскую почту и тюрьмы.
По словам организаторов, забастовкой они хотят привлечь внимание к важности сектора услуг для жизни страны, потребовать улучшения условий работы, повышения зарплат и пенсий, увеличения финансирования сектора. Транспортные профсоюзы пояснили, что за последнее время сектор покинули порядка пяти тысяч сотрудников, были отменены почти четыре тысячи железнодорожных рейсов, что крайне негативно сказывается на качестве обслуживания населения и на удобстве общественного транспорта.
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Митингующие в Тбилиси потребовали отставки правительства
9 марта, 23:25
 
ПротестыВ миреБельгияБрюссель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала