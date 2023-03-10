https://ria.ru/20230310/zabastovka-1856974958.html

В Бельгии проходит всеобщая забастовка работников сферы услуг

В Бельгии проходит всеобщая забастовка работников сферы услуг - РИА Новости, 10.03.2023

В Бельгии проходит всеобщая забастовка работников сферы услуг

Всеобщая забастовка работников сферы услуг проходит в пятницу в Бельгии, власти предупреждают о возможных перебоях в работе общественного транспорта,... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T12:45

2023-03-10T12:45

2023-03-10T12:46

протесты

в мире

бельгия

брюссель

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БРЮССЕЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Всеобщая забастовка работников сферы услуг проходит в пятницу в Бельгии, власти предупреждают о возможных перебоях в работе общественного транспорта, образовательных и административных учреждений. Транспортные профсоюзы начали забастовку еще в четверг поздно вечером. Сообщается, что с 22 часов (24.00 мск) на большинстве направлений работает всего один пассажирский железнодорожный состав из трех. Также отменены или сокращены многие автобусные маршруты. При этом, в Брюсселе автобусное движение было ограничено не сильно, но в других городах жители жалуются на увеличенные интервалы движения транспорта и огромные очереди на остановках. Участвуют в забастовке сотрудники метро Брюсселя, а также работники трамвайных депо. В транспортных технических депо проходят акции протеста, при этом отмечается, что техобслуживание пассажирского транспорта осуществляется в обычном режиме. Указывается, что могут не работать различные административные учреждения. Школы и детские сады остаются открытыми, но учителя и воспитатели могут принять участие в забастовке на рабочем месте. Также забастовка затронет бельгийскую почту и тюрьмы. По словам организаторов, забастовкой они хотят привлечь внимание к важности сектора услуг для жизни страны, потребовать улучшения условий работы, повышения зарплат и пенсий, увеличения финансирования сектора. Транспортные профсоюзы пояснили, что за последнее время сектор покинули порядка пяти тысяч сотрудников, были отменены почти четыре тысячи железнодорожных рейсов, что крайне негативно сказывается на качестве обслуживания населения и на удобстве общественного транспорта.

https://ria.ru/20230310/moldaviya-1856961565.html

https://ria.ru/20230309/gruziya-1856889255.html

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брюссель

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

протесты, в мире, бельгия, брюссель