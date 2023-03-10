https://ria.ru/20230310/yasinovataya-1857046126.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 10.03.2023
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР
Украинские войска выпустили по Ясиноватой шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T15:54
2023-03-10T15:54
2023-03-10T15:54
специальная военная операция на украине
происшествия
ясиноватая
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1727029679_0:244:3208:2048_1920x0_80_0_0_8a6706a18a7fe935e4808011fc529a00.jpg
ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ясиноватой шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций.
ясиноватая
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1727029679_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_91adae6e09d7c6a325888b0b4489634f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ясиноватая, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донбасс
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Ясиноватой шесть снарядов