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Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 10.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:54 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/yasinovataya-1857046126.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 10.03.2023
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР
Украинские войска выпустили по Ясиноватой шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T15:54
2023-03-10T15:54
специальная военная операция на украине
происшествия
ясиноватая
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ясиноватой шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций.
ясиноватая
донецкая народная республика
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происшествия, ясиноватая, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донбасс
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР

Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Ясиноватой шесть снарядов

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкУказатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ясиноватой шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
9 марта, 16:52
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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