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Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 10.03.2023

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР

Украинские войска выпустили по Ясиноватой шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T15:54

2023-03-10T15:54

2023-03-10T15:54

специальная военная операция на украине

происшествия

ясиноватая

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ясиноватой шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций.

ясиноватая

донецкая народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ясиноватая, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс