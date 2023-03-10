https://ria.ru/20230310/yanukovich-1857054006.html

Януковича будут заочно судить на Украине за склонение к дезертирству

Януковича будут заочно судить на Украине за склонение к дезертирству - РИА Новости, 10.03.2023

Януковича будут заочно судить на Украине за склонение к дезертирству

Бывшего украинского президента Виктора Януковича и экс-главу его охраны будут заочно судить на Украине по делу о подстрекательстве к дезертирству сотрудников... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T16:16

2023-03-10T16:16

2023-03-10T16:16

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украина

россия

севастополь

виктор янукович

петр порошенко

евросоюз

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Бывшего украинского президента Виктора Януковича и экс-главу его охраны будут заочно судить на Украине по делу о подстрекательстве к дезертирству сотрудников Управления госохраны и незаконной переправке людей через границу, сообщили в пятницу в украинской генпрокуратуре."При участии прокуроров Офиса генерального прокурора судом принято решение об осуществлении специального судебного производства – in absentia в отношении бывшего президента Украины и экс-заместителя начальника Управления государственной охраны Украины – начальника службы безопасности президента Украины. Принятие судом этого решения позволяет провести судебное разбирательство и принять окончательное решение по предъявленному обвинению без участия обвиняемых", - говорится в сообщении в Telegram-канале офиса генпрокурора Украины. По данным следствия, 23 февраля 2014 года Янукович совместно с экс-главой своей охраны переправил на территорию РФ не менее 20 человек. Кроме того, заявляется, что Янукович, находясь на территории воинской части Черноморского флота Российской Федерации в районе Казацкой бухты в Севастополе, "подстрекал к дезертирству" военнослужащих Управления государственной охраны Украины, выполнявших задачи по его непосредственной охране. Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.

https://ria.ru/20230302/ukraina-1855357587.html

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в мире, украина, россия, севастополь, виктор янукович, петр порошенко, евросоюз