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Януковича будут заочно судить на Украине за склонение к дезертирству - РИА Новости, 10.03.2023
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16:16 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/yanukovich-1857054006.html
Януковича будут заочно судить на Украине за склонение к дезертирству
Януковича будут заочно судить на Украине за склонение к дезертирству - РИА Новости, 10.03.2023
Януковича будут заочно судить на Украине за склонение к дезертирству
Бывшего украинского президента Виктора Януковича и экс-главу его охраны будут заочно судить на Украине по делу о подстрекательстве к дезертирству сотрудников... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T16:16
2023-03-10T16:16
в мире
украина
россия
севастополь
виктор янукович
петр порошенко
евросоюз
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Бывшего украинского президента Виктора Януковича и экс-главу его охраны будут заочно судить на Украине по делу о подстрекательстве к дезертирству сотрудников Управления госохраны и незаконной переправке людей через границу, сообщили в пятницу в украинской генпрокуратуре."При участии прокуроров Офиса генерального прокурора судом принято решение об осуществлении специального судебного производства – in absentia в отношении бывшего президента Украины и экс-заместителя начальника Управления государственной охраны Украины – начальника службы безопасности президента Украины. Принятие судом этого решения позволяет провести судебное разбирательство и принять окончательное решение по предъявленному обвинению без участия обвиняемых", - говорится в сообщении в Telegram-канале офиса генпрокурора Украины. По данным следствия, 23 февраля 2014 года Янукович совместно с экс-главой своей охраны переправил на территорию РФ не менее 20 человек. Кроме того, заявляется, что Янукович, находясь на территории воинской части Черноморского флота Российской Федерации в районе Казацкой бухты в Севастополе, "подстрекал к дезертирству" военнослужащих Управления государственной охраны Украины, выполнявших задачи по его непосредственной охране. Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.
https://ria.ru/20230302/ukraina-1855357587.html
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в мире, украина, россия, севастополь, виктор янукович, петр порошенко, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Севастополь, Виктор Янукович, Петр Порошенко, Евросоюз
Януковича будут заочно судить на Украине за склонение к дезертирству

Януковича будут заочно судить на Украине за склонение к дезертирству - Генпрокуратура

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВиктор Янукович
Виктор Янукович - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Виктор Янукович. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Бывшего украинского президента Виктора Януковича и экс-главу его охраны будут заочно судить на Украине по делу о подстрекательстве к дезертирству сотрудников Управления госохраны и незаконной переправке людей через границу, сообщили в пятницу в украинской генпрокуратуре.
"При участии прокуроров Офиса генерального прокурора судом принято решение об осуществлении специального судебного производства – in absentia в отношении бывшего президента Украины и экс-заместителя начальника Управления государственной охраны Украины – начальника службы безопасности президента Украины. Принятие судом этого решения позволяет провести судебное разбирательство и принять окончательное решение по предъявленному обвинению без участия обвиняемых", - говорится в сообщении в Telegram-канале офиса генпрокурора Украины.
По данным следствия, 23 февраля 2014 года Янукович совместно с экс-главой своей охраны переправил на территорию РФ не менее 20 человек. Кроме того, заявляется, что Янукович, находясь на территории воинской части Черноморского флота Российской Федерации в районе Казацкой бухты в Севастополе, "подстрекал к дезертирству" военнослужащих Управления государственной охраны Украины, выполнявших задачи по его непосредственной охране.
Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
На Украине будут заочно судить еще 41 депутата Госдумы
2 марта, 13:38
 
В миреУкраинаРоссияСевастопольВиктор ЯнуковичПетр ПорошенкоЕвросоюз
 
 
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