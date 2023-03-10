В Энергодаре прогремели взрывы
Рогов: в районе промзоны и набережной в Энергодаре прогремело не менее семи взрывов
Дым в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В Энергодаре прогремели взрывы, написал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
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"Энергодар под огнем боевиков ВСУ! В городе энергетиков, в котором расположена крупнейшая в Европе Запорожская АЭС, слышны взрывы", — сообщил он.
Предположительно, украинские войска обстреляли город из тяжелой артиллерии натовского образца.
"Звуки прилетов (не менее семи) наиболее громко были слышны горожанам в районе промзоны и набережной", — уточнил Рогов.
Накануне он сообщил РИА Новости, что Киев отключил последнюю линию электропередачи, питающую атомную электростанцию. АЭС перешла на обеспечение собственных нужд за счет работы дизель-генераторов. Работники станции переводят энергоблоки из режима "горячего останова" в режим "холодного останова". Это означает, что энергетики перестают поддерживать готовность блоков к запуску, в то время как ранее их можно было запустить в течение дня.
Отключение станции от электропитания — это провокация украинской стороны, чтобы затем обвинить Россию в неспособности обеспечить безопасность на ядерном объекте, отметил собеседник агентства.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к нему территорию станции. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности станция в Европе. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных.