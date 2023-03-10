https://ria.ru/20230310/vzryvy-1857043016.html

В Энергодаре прогремели взрывы

В Энергодаре прогремели взрывы - РИА Новости, 10.03.2023

В Энергодаре прогремели взрывы

В Энергодаре прогремели взрывы, написал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T15:43

2023-03-10T15:43

2023-03-10T16:30

специальная военная операция на украине

энергодар

запорожская область

европа

владимир рогов

вооруженные силы украины

запорожская аэс

киев

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В Энергодаре прогремели взрывы, написал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.Предположительно, украинские войска обстреляли город из тяжелой артиллерии натовского образца."Звуки прилетов (не менее семи) наиболее громко были слышны горожанам в районе промзоны и набережной", — уточнил Рогов.Накануне он сообщил РИА Новости, что Киев отключил последнюю линию электропередачи, питающую атомную электростанцию. АЭС перешла на обеспечение собственных нужд за счет работы дизель-генераторов. Работники станции переводят энергоблоки из режима "горячего останова" в режим "холодного останова". Это означает, что энергетики перестают поддерживать готовность блоков к запуску, в то время как ранее их можно было запустить в течение дня.Отключение станции от электропитания — это провокация украинской стороны, чтобы затем обвинить Россию в неспособности обеспечить безопасность на ядерном объекте, отметил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230310/energodar-1856918536.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

энергодар

запорожская область

европа

киев

россия

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энергодар, запорожская область, европа, владимир рогов, вооруженные силы украины, запорожская аэс, киев, россия