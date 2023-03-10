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В Энергодаре прогремели взрывы - РИА Новости, 10.03.2023
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15:43 10.03.2023 (обновлено: 16:30 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/vzryvy-1857043016.html
В Энергодаре прогремели взрывы
В Энергодаре прогремели взрывы - РИА Новости, 10.03.2023
В Энергодаре прогремели взрывы
В Энергодаре прогремели взрывы, написал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T15:43
2023-03-10T16:30
специальная военная операция на украине
энергодар
запорожская область
европа
владимир рогов
вооруженные силы украины
запорожская аэс
киев
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В Энергодаре прогремели взрывы, написал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.Предположительно, украинские войска обстреляли город из тяжелой артиллерии натовского образца."Звуки прилетов (не менее семи) наиболее громко были слышны горожанам в районе промзоны и набережной", — уточнил Рогов.Накануне он сообщил РИА Новости, что Киев отключил последнюю линию электропередачи, питающую атомную электростанцию. АЭС перешла на обеспечение собственных нужд за счет работы дизель-генераторов. Работники станции переводят энергоблоки из режима "горячего останова" в режим "холодного останова". Это означает, что энергетики перестают поддерживать готовность блоков к запуску, в то время как ранее их можно было запустить в течение дня.Отключение станции от электропитания — это провокация украинской стороны, чтобы затем обвинить Россию в неспособности обеспечить безопасность на ядерном объекте, отметил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230310/energodar-1856918536.html
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энергодар, запорожская область, европа, владимир рогов, вооруженные силы украины, запорожская аэс, киев, россия
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Запорожская область, Европа, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Киев, Россия
В Энергодаре прогремели взрывы

Рогов: в районе промзоны и набережной в Энергодаре прогремело не менее семи взрывов

© Фото : официальный Telegram-канал главы ВГА города Энергодар Эдуарда СеновозаДым в Энергодаре
Дым в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© Фото : официальный Telegram-канал главы ВГА города Энергодар Эдуарда Сеновоза
Дым в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В Энергодаре прогремели взрывы, написал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
«
"Энергодар под огнем боевиков ВСУ! В городе энергетиков, в котором расположена крупнейшая в Европе Запорожская АЭС, слышны взрывы", — сообщил он.
Предположительно, украинские войска обстреляли город из тяжелой артиллерии натовского образца.
"Звуки прилетов (не менее семи) наиболее громко были слышны горожанам в районе промзоны и набережной", — уточнил Рогов.
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Накануне он сообщил РИА Новости, что Киев отключил последнюю линию электропередачи, питающую атомную электростанцию. АЭС перешла на обеспечение собственных нужд за счет работы дизель-генераторов. Работники станции переводят энергоблоки из режима "горячего останова" в режим "холодного останова". Это означает, что энергетики перестают поддерживать готовность блоков к запуску, в то время как ранее их можно было запустить в течение дня.
Отключение станции от электропитания — это провокация украинской стороны, чтобы затем обвинить Россию в неспособности обеспечить безопасность на ядерном объекте, отметил собеседник агентства.

Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к нему территорию станции. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности станция в Европе. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных.

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Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарЗапорожская областьЕвропаВладимир РоговВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСКиевРоссия
 
 
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