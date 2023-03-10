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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 10.03.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Потери Украины на херсонском направлении за сутки составили до 20 человек, уничтожена артиллерийская установка "Гвоздика", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T13:08
2023-03-10T13:08
2023-03-10T13:08
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Потери Украины на херсонском направлении за сутки составили до 20 человек, уничтожена артиллерийская установка "Гвоздика", сообщило Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника за сутки составили до 20 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, В мире
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 20 украинских военных на Херсонском направлении