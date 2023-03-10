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ВС России уничтожили свыше 120 военных ВСУ на Донецком направлении
ВС России уничтожили свыше 120 военных ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 10.03.2023
ВС России уничтожили свыше 120 военных ВСУ на Донецком направлении
"Южная" группировка войск ВС РФ в ходе активных действий на донецком направлении за сутки уничтожила более 120 украинских военных и 13 единиц техники, сообщили... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T13:01
2023-03-10T13:01
2023-03-10T13:04
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. "Южная" группировка войск ВС РФ в ходе активных действий на донецком направлении за сутки уничтожила более 120 украинских военных и 13 единиц техники, сообщили в пятницу в Минобороны России."На донецком направлении в ходе продолжения активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 120 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин, три автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили в Минобороны.
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россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире
ВС России уничтожили свыше 120 военных ВСУ на Донецком направлении
Минобороны: ВС России уничтожили свыше 120 украинских военных на Донецком направлении
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. "Южная" группировка войск ВС РФ в ходе активных действий на донецком направлении за сутки уничтожила более 120 украинских военных и 13 единиц техники, сообщили в пятницу в Минобороны России.
"На донецком направлении в ходе продолжения активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 120 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин, три автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили в Минобороны.
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