https://ria.ru/20230310/vodopodgotovka-1857034595.html

Луценко: в Вологодской области в 2023 г обновят 12 станций водоподготовки

Луценко: в Вологодской области в 2023 г обновят 12 станций водоподготовки - РИА Новости, 10.03.2023

Луценко: в Вологодской области в 2023 г обновят 12 станций водоподготовки

В Вологодской области на 2023 год запланировано обновление 12 станций водоподготовки и строительство водопроводных сетей общей протяженностью три километра,... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T15:13

2023-03-10T15:13

2023-03-10T15:13

вологодская область

вологодская область

андрей луценко

жкх

вытегорский район

законодательное собрание вологодской области

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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. В Вологодской области на 2023 год запланировано обновление 12 станций водоподготовки и строительство водопроводных сетей общей протяженностью три километра, сообщает пресс-служба Законодательного Собрания региона.В Вологодской области продолжается реализация федерального проекта "Чистая вода" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". На работы по проекту выделено порядка 1,5 миллиарда рублей – это средства из областного и федерального бюджетов. Модернизация затронет 10 муниципальных образований: Сокольский, Тарногский, Вологодский, Вожегодский, Бабаевский, Бабушкинский, Великоустюгский округа и Череповецкий, Никольский, Вытегорский районы."Сейчас доля населения Вологодчины, обеспеченная качественной питьевой водой, составляет почти 60%. Из них 70% - жители городов. Качество питьевой воды улучшено более чем для 39 тысяч человек. Планируется, что по итогам 2024 года доля населения, получающая из центрального водопровода качественную воду, достигнет уровня 71,6%", - отметил председатель заксобрания области Андрей Луценко, слова которого приводит пресс-служба.Реализация федерального проекта "Чистая вода" началась на Вологодчине с 2019 года. По поручению губернатора области разработана региональная программа по повышению качества питьевого водоснабжения на 2019-2024 годы. Она включает 45 мероприятий строительства и реконструкции объектов водоснабжения. На данный момент введены в эксплуатацию 18 объектов.

https://ria.ru/20230216/shkoly-1852367099.html

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Алёна Пава

вологодская область, андрей луценко, жкх, вытегорский район, законодательное собрание вологодской области