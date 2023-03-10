https://ria.ru/20230310/vodopodgotovka-1857034595.html
Луценко: в Вологодской области в 2023 г обновят 12 станций водоподготовки
Луценко: в Вологодской области в 2023 г обновят 12 станций водоподготовки - РИА Новости, 10.03.2023
Луценко: в Вологодской области в 2023 г обновят 12 станций водоподготовки
В Вологодской области на 2023 год запланировано обновление 12 станций водоподготовки и строительство водопроводных сетей общей протяженностью три километра,... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T15:13
2023-03-10T15:13
2023-03-10T15:13
вологодская область
вологодская область
андрей луценко
жкх
вытегорский район
законодательное собрание вологодской области
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. В Вологодской области на 2023 год запланировано обновление 12 станций водоподготовки и строительство водопроводных сетей общей протяженностью три километра, сообщает пресс-служба Законодательного Собрания региона.В Вологодской области продолжается реализация федерального проекта "Чистая вода" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". На работы по проекту выделено порядка 1,5 миллиарда рублей – это средства из областного и федерального бюджетов. Модернизация затронет 10 муниципальных образований: Сокольский, Тарногский, Вологодский, Вожегодский, Бабаевский, Бабушкинский, Великоустюгский округа и Череповецкий, Никольский, Вытегорский районы."Сейчас доля населения Вологодчины, обеспеченная качественной питьевой водой, составляет почти 60%. Из них 70% - жители городов. Качество питьевой воды улучшено более чем для 39 тысяч человек. Планируется, что по итогам 2024 года доля населения, получающая из центрального водопровода качественную воду, достигнет уровня 71,6%", - отметил председатель заксобрания области Андрей Луценко, слова которого приводит пресс-служба.Реализация федерального проекта "Чистая вода" началась на Вологодчине с 2019 года. По поручению губернатора области разработана региональная программа по повышению качества питьевого водоснабжения на 2019-2024 годы. Она включает 45 мероприятий строительства и реконструкции объектов водоснабжения. На данный момент введены в эксплуатацию 18 объектов.
https://ria.ru/20230216/shkoly-1852367099.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вологодская область, андрей луценко, жкх, вытегорский район, законодательное собрание вологодской области
Вологодская область, Вологодская область, Андрей Луценко, ЖКХ, Вытегорский район, Законодательное Собрание Вологодской области
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. В Вологодской области на 2023 год запланировано обновление 12 станций водоподготовки и строительство водопроводных сетей общей протяженностью три километра, сообщает пресс-служба Законодательного Собрания региона.
В Вологодской области продолжается реализация федерального проекта "Чистая вода" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". На работы по проекту выделено порядка 1,5 миллиарда рублей – это средства из областного и федерального бюджетов. Модернизация затронет 10 муниципальных образований: Сокольский, Тарногский, Вологодский, Вожегодский, Бабаевский, Бабушкинский, Великоустюгский округа и Череповецкий, Никольский, Вытегорский районы.
"Сейчас доля населения Вологодчины, обеспеченная качественной питьевой водой, составляет почти 60%. Из них 70% - жители городов. Качество питьевой воды улучшено более чем для 39 тысяч человек. Планируется, что по итогам 2024 года доля населения, получающая из центрального водопровода качественную воду, достигнет уровня 71,6%", - отметил председатель заксобрания области Андрей Луценко, слова которого приводит пресс-служба.
Реализация федерального проекта "Чистая вода" началась на Вологодчине с 2019 года. По поручению губернатора области разработана региональная программа по повышению качества питьевого водоснабжения на 2019-2024 годы. Она включает 45 мероприятий строительства и реконструкции объектов водоснабжения. На данный момент введены в эксплуатацию 18 объектов.
Андрей Луценко: в Вологодской области в 2024-2025 годах обновят 42 школы