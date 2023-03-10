https://ria.ru/20230310/vladivostok-1856903244.html

Во Владивостоке из-за циклона ввели свободное посещение школ 13 марта

Во Владивостоке из-за циклона ввели свободное посещение школ 13 марта - РИА Новости, 10.03.2023

Во Владивостоке из-за циклона ввели свободное посещение школ 13 марта

Власти Владивостока объявили свободное посещение школ 13 марта из-за ожидающегося сильного снега, сообщает мэрия. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T05:53

2023-03-10T05:53

2023-03-10T05:53

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 10 мар – РИА Новости. Власти Владивостока объявили свободное посещение школ 13 марта из-за ожидающегося сильного снега, сообщает мэрия. Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение из-за циклона. Ожидается, что 12-13 марта в Приморье пройдет сильный мокрый снег, прогнозируется ветер порывами до 27 метров в секунду. "Управление по работе с муниципальными учреждениями образования объявляет свободное посещение школ в понедельник, 13 марта. Такое решение принято из-за предстоящей непогоды на территории Владивостока… Пропуск занятий не будет считаться прогулом", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230219/kaliningrad-1852920796.html

владивосток

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владивосток