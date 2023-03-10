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Во Владивостоке из-за циклона ввели свободное посещение школ 13 марта - РИА Новости, 10.03.2023
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05:53 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/vladivostok-1856903244.html
Во Владивостоке из-за циклона ввели свободное посещение школ 13 марта
Во Владивостоке из-за циклона ввели свободное посещение школ 13 марта - РИА Новости, 10.03.2023
Во Владивостоке из-за циклона ввели свободное посещение школ 13 марта
Власти Владивостока объявили свободное посещение школ 13 марта из-за ожидающегося сильного снега, сообщает мэрия. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T05:53
2023-03-10T05:53
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ВЛАДИВОСТОК, 10 мар – РИА Новости. Власти Владивостока объявили свободное посещение школ 13 марта из-за ожидающегося сильного снега, сообщает мэрия. Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение из-за циклона. Ожидается, что 12-13 марта в Приморье пройдет сильный мокрый снег, прогнозируется ветер порывами до 27 метров в секунду. "Управление по работе с муниципальными учреждениями образования объявляет свободное посещение школ в понедельник, 13 марта. Такое решение принято из-за предстоящей непогоды на территории Владивостока… Пропуск занятий не будет считаться прогулом", - говорится в сообщении.
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владивосток
Владивосток
Во Владивостоке из-за циклона ввели свободное посещение школ 13 марта

Власти Владивостока объявили свободное посещение школ 13 марта из-за ожидающегося циклона

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВид на Владивосток
Вид на Владивосток - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 10 мар – РИА Новости. Власти Владивостока объявили свободное посещение школ 13 марта из-за ожидающегося сильного снега, сообщает мэрия.
Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение из-за циклона. Ожидается, что 12-13 марта в Приморье пройдет сильный мокрый снег, прогнозируется ветер порывами до 27 метров в секунду.
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"Управление по работе с муниципальными учреждениями образования объявляет свободное посещение школ в понедельник, 13 марта. Такое решение принято из-за предстоящей непогоды на территории Владивостока… Пропуск занятий не будет считаться прогулом", - говорится в сообщении.
 
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