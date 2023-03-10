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Пушилин наградил военнослужащих группы "Вагнер" - РИА Новости, 10.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:57 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/vagner-1857118096.html
Пушилин наградил военнослужащих группы "Вагнер"
Пушилин наградил военнослужащих группы "Вагнер" - РИА Новости, 10.03.2023
Пушилин наградил военнослужащих группы "Вагнер"
Врио главы ДНР Денис Пушилин наградил военнослужащих группы "Вагнер", отметил героизм бойцов подразделения. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T18:57
2023-03-10T18:57
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
чвк "вагнер"
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин наградил военнослужащих группы "Вагнер", отметил героизм бойцов подразделения. "Прямо с передовой прибыли штурмовики ЧВК "Вагнер" на награждение орденами и медалями Донецкой Народной Республики. Парни героические. На вверенных участках фронта "музыканты" демонстрируют самые лучшие традиции русского воинского братства: силу, мощь, бесстрашие, чувство локтя и движение только вперед", - написал Пушилин в своем телеграм-канале. Пушилин отметил профессионализм бойцов подразделения, заявил, что военнослужащие "Вагнера" спасли тысячи гражданских и участвовали в эвакуации мирных жителей из зоны боевых действий. "Парни более чем достойны и наград, и благодарности жителей Донбасса", - добавил Пушилин. В начале марта Пригожин сообщил, что бойцы группы практически окружили Артемовск, об этом же в понедельник заявил и советник врио главы ДНР Ян Гагин. В субботу сразу два украинских силовика сообщили, что их подразделения получили приказ оставить Артемовск – это командир с позывным "Мадьяр" и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, ныне командир взвода ударных беспилотников. Ранее член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что ситуация в Артемовске критическая. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
https://ria.ru/20230306/artemovsk-1856237445.html
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безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, чвк "вагнер", ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия, ЧВК "Вагнер", Ситуация в ДНР и ЛНР
Пушилин наградил военнослужащих группы "Вагнер"

Врио главы ДНР Пушилин вручил награды бойцам группы "Вагнер" и отметил их героизм

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкШеврон бойца ЧВК "Вагнер"
Шеврон бойца ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Шеврон бойца ЧВК "Вагнер". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин наградил военнослужащих группы "Вагнер", отметил героизм бойцов подразделения.
"Прямо с передовой прибыли штурмовики ЧВК "Вагнер" на награждение орденами и медалями Донецкой Народной Республики. Парни героические. На вверенных участках фронта "музыканты" демонстрируют самые лучшие традиции русского воинского братства: силу, мощь, бесстрашие, чувство локтя и движение только вперед", - написал Пушилин в своем телеграм-канале.
Украинские военные в районе Артемовска - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
Пригожин сообщил о создании группировок ВСУ вокруг Артемовска
6 марта, 20:25
Пушилин отметил профессионализм бойцов подразделения, заявил, что военнослужащие "Вагнера" спасли тысячи гражданских и участвовали в эвакуации мирных жителей из зоны боевых действий. "Парни более чем достойны и наград, и благодарности жителей Донбасса", - добавил Пушилин.
В начале марта Пригожин сообщил, что бойцы группы практически окружили Артемовск, об этом же в понедельник заявил и советник врио главы ДНР Ян Гагин. В субботу сразу два украинских силовика сообщили, что их подразделения получили приказ оставить Артемовск – это командир с позывным "Мадьяр" и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, ныне командир взвода ударных беспилотников. Ранее член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что ситуация в Артемовске критическая.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
Дым на месте боев в Артемовске (Бахмуте) - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
Боец "Вагнера" рассказал, зачем Киев бьет по инфраструктуре близ Артемовска
3 марта, 13:12
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинРоссияЧВК "Вагнер"Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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