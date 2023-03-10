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СМИ: украинцы бегут за границу, чтобы спасти подростков от мобилизации - РИА Новости, 10.03.2023
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21:50 10.03.2023 (обновлено: 22:16 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/ukraina-1857150228.html
СМИ: украинцы бегут за границу, чтобы спасти подростков от мобилизации
СМИ: украинцы бегут за границу, чтобы спасти подростков от мобилизации - РИА Новости, 10.03.2023
СМИ: украинцы бегут за границу, чтобы спасти подростков от мобилизации
Беженка с Украины Лилия Лукьянчук рассказала журналистам Fox News о страхе вернуться на Украину, где, как полагает женщина, ее 17-летний сын окажется на... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T21:50
2023-03-10T22:16
в мире
украина
сша
мексика
ян гагин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Беженка с Украины Лилия Лукьянчук рассказала журналистам Fox News о страхе вернуться на Украину, где, как полагает женщина, ее 17-летний сын окажется на передовой в качестве солдата."Я очень переживаю, потому что худшим вариантом было бы возвращение на Украину", — сказала она.Как уточняется в тексте, женщине год назад выдали временное разрешение на нахождение в Соединенных Штатах, однако его срок истекает в апреле, а американские власти не предпринимают никаких мер.С проблемой депортации из США обратно на Украину столкнулись 20 тысяч беженцев, пишет Fox News. Большинство из них попали в США через южную границу из Мексики, где им выдавали визы по упрощенной инструкции.В феврале советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинские власти расширили призывной ценз: мобилизуют несовершеннолетних, возрастных, бывших не годных для службы и женщин. Он связал это решение с большими потерями в рядах ВСУ.
https://ria.ru/20230310/ukraina-1857072355.html
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в мире, украина, сша, мексика, ян гагин, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Мексика, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины
СМИ: украинцы бегут за границу, чтобы спасти подростков от мобилизации

Fox News: украинские беженцы боятся, что их несовершеннолетних детей заберут в ряды ВСУ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЖители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка — Шегини на польско-украинской границе
Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка — Шегини на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка — Шегини на польско-украинской границе. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Беженка с Украины Лилия Лукьянчук рассказала журналистам Fox News о страхе вернуться на Украину, где, как полагает женщина, ее 17-летний сын окажется на передовой в качестве солдата.
"Я очень переживаю, потому что худшим вариантом было бы возвращение на Украину", — сказала она.
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Как уточняется в тексте, женщине год назад выдали временное разрешение на нахождение в Соединенных Штатах, однако его срок истекает в апреле, а американские власти не предпринимают никаких мер.
С проблемой депортации из США обратно на Украину столкнулись 20 тысяч беженцев, пишет Fox News. Большинство из них попали в США через южную границу из Мексики, где им выдавали визы по упрощенной инструкции.
В феврале советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинские власти расширили призывной ценз: мобилизуют несовершеннолетних, возрастных, бывших не годных для службы и женщин. Он связал это решение с большими потерями в рядах ВСУ.
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