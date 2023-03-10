https://ria.ru/20230310/ukraina-1857150228.html

СМИ: украинцы бегут за границу, чтобы спасти подростков от мобилизации

СМИ: украинцы бегут за границу, чтобы спасти подростков от мобилизации - РИА Новости, 10.03.2023

СМИ: украинцы бегут за границу, чтобы спасти подростков от мобилизации

Беженка с Украины Лилия Лукьянчук рассказала журналистам Fox News о страхе вернуться на Украину, где, как полагает женщина, ее 17-летний сын окажется на... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T21:50

2023-03-10T21:50

2023-03-10T22:16

в мире

украина

сша

мексика

ян гагин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Беженка с Украины Лилия Лукьянчук рассказала журналистам Fox News о страхе вернуться на Украину, где, как полагает женщина, ее 17-летний сын окажется на передовой в качестве солдата."Я очень переживаю, потому что худшим вариантом было бы возвращение на Украину", — сказала она.Как уточняется в тексте, женщине год назад выдали временное разрешение на нахождение в Соединенных Штатах, однако его срок истекает в апреле, а американские власти не предпринимают никаких мер.С проблемой депортации из США обратно на Украину столкнулись 20 тысяч беженцев, пишет Fox News. Большинство из них попали в США через южную границу из Мексики, где им выдавали визы по упрощенной инструкции.В феврале советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинские власти расширили призывной ценз: мобилизуют несовершеннолетних, возрастных, бывших не годных для службы и женщин. Он связал это решение с большими потерями в рядах ВСУ.

https://ria.ru/20230310/ukraina-1857072355.html

https://ria.ru/20230310/krym-1857043974.html

украина

сша

мексика

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2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, сша, мексика, ян гагин, вооруженные силы украины