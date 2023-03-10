https://ria.ru/20230310/ukraina-1857150228.html
СМИ: украинцы бегут за границу, чтобы спасти подростков от мобилизации
СМИ: украинцы бегут за границу, чтобы спасти подростков от мобилизации - РИА Новости, 10.03.2023
СМИ: украинцы бегут за границу, чтобы спасти подростков от мобилизации
Беженка с Украины Лилия Лукьянчук рассказала журналистам Fox News о страхе вернуться на Украину, где, как полагает женщина, ее 17-летний сын окажется на... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T21:50
2023-03-10T21:50
2023-03-10T22:16
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сша
мексика
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Беженка с Украины Лилия Лукьянчук рассказала журналистам Fox News о страхе вернуться на Украину, где, как полагает женщина, ее 17-летний сын окажется на передовой в качестве солдата."Я очень переживаю, потому что худшим вариантом было бы возвращение на Украину", — сказала она.Как уточняется в тексте, женщине год назад выдали временное разрешение на нахождение в Соединенных Штатах, однако его срок истекает в апреле, а американские власти не предпринимают никаких мер.С проблемой депортации из США обратно на Украину столкнулись 20 тысяч беженцев, пишет Fox News. Большинство из них попали в США через южную границу из Мексики, где им выдавали визы по упрощенной инструкции.В феврале советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинские власти расширили призывной ценз: мобилизуют несовершеннолетних, возрастных, бывших не годных для службы и женщин. Он связал это решение с большими потерями в рядах ВСУ.
https://ria.ru/20230310/ukraina-1857072355.html
https://ria.ru/20230310/krym-1857043974.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, мексика, ян гагин, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Мексика, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины
СМИ: украинцы бегут за границу, чтобы спасти подростков от мобилизации
Fox News: украинские беженцы боятся, что их несовершеннолетних детей заберут в ряды ВСУ