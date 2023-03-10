https://ria.ru/20230310/ubiystvo-1857063455.html
В Уфе покупательница зарезала продавщицу алкогольного магазина
В Уфе покупательница зарезала продавщицу алкогольного магазина - РИА Новости, 10.03.2023
В Уфе покупательница зарезала продавщицу алкогольного магазина
Покупательница убила ножом продавщицу в алкогольном магазине в Уфе, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T16:42
2023-03-10T16:42
2023-03-10T16:42
происшествия
уфа
республика башкортостан
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УФА, 10 мар – РИА Новости. Покупательница убила ножом продавщицу в алкогольном магазине в Уфе, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах. "По предварительным данным, покупательница с ножом напала на 19-летнюю продавщицу. Девушка от ранений скончалась, злоумышленница задержана", - отметил собеседник агентства. "С учетом того, что пострадавшая скончалась, материалы направлены в прокуратуру для дальнейшей передачи в Следственный комитет", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. Что именно стало причиной случившегося, пока неясно.
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происшествия, уфа, республика башкортостан
Происшествия, Уфа, Республика Башкортостан
В Уфе покупательница зарезала продавщицу алкогольного магазина
МВД: в Уфе покупательница зарезала 19-летнюю продавщицу алкогольного магазина
УФА, 10 мар – РИА Новости. Покупательница убила ножом продавщицу в алкогольном магазине в Уфе, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах.
"По предварительным данным, покупательница с ножом напала на 19-летнюю продавщицу. Девушка от ранений скончалась, злоумышленница задержана", - отметил собеседник агентства.
"С учетом того, что пострадавшая скончалась, материалы направлены в прокуратуру для дальнейшей передачи в Следственный комитет", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.
Что именно стало причиной случившегося, пока неясно.
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