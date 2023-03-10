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В УПЦ не нашли оснований покидать здания Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 10.03.2023
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
21:13 10.03.2023 (обновлено: 21:58 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/tserkov-1857147433.html
В УПЦ не нашли оснований покидать здания Киево-Печерской лавры
В УПЦ не нашли оснований покидать здания Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 10.03.2023
В УПЦ не нашли оснований покидать здания Киево-Печерской лавры
Каноническая Украинская православная церковь не увидела оснований покидать здания Киево-Печерская лавры, говорится на сайте УПЦ. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T21:13
2023-03-10T21:58
религия
украина
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
украинская православная церковь
религия
мария захарова
вашингтон (штат)
россия
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Каноническая Украинская православная церковь не увидела оснований покидать здания Киево-Печерская лавры, говорится на сайте УПЦ.Сегодня с призывом выполнить это требование до 29 марта выступил исполняющий обязанности генерального директора заповедника Александр Рудник.Межведомственная рабочая группа по подготовке предложений и рекомендаций по организации выполнения отдельных задач, связанных с деятельностью религиозных организаций на Украине, установила нарушение монастырем условий договора по использованию государственного имущества, подтверждений этого не приводится.Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя требование Рудника к монахам, подчеркнула, что у Вашингтона не получится не увидеть гонения против УПЦ.Сейчас в ведении заповедника находится Верхняя лавра, где расположены Трапезная церковь и Успенский собор. Нижняя лавра, где расположен действующий монастырь и пещеры — в бессрочной аренде Украинской православной церкви. В Нижней лавре расположена резиденция митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского) — предстоятеля УПЦ.В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах страны запретили деятельность УПЦ, а в Раду внесли законопроект о ее фактическом запрете.Против некоторых представителей духовенства ввели санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230310/lavra-1857147907.html
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украина, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), украинская православная церковь, религия, мария захарова, вашингтон (штат), россия
Религия, Украина, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Украинская православная церковь, Религия, Мария Захарова, Вашингтон (штат), Россия
В УПЦ не нашли оснований покидать здания Киево-Печерской лавры

В УПЦ не нашли юридических оснований покидать здания Киево-Печерской лавры

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКиево-Печерская лавра в Киеве
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Киево-Печерская лавра в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Каноническая Украинская православная церковь не увидела оснований покидать здания Киево-Печерская лавры, говорится на сайте УПЦ.
Сегодня с призывом выполнить это требование до 29 марта выступил исполняющий обязанности генерального директора заповедника Александр Рудник.
«
"В этом письме никакой информации о юридических основаниях для таких действий не указано. Что касается работы упомянутой в письме группы, то о содержании ее выводов нигде не сообщалось, а составлялись они, очевидно, предвзято и с грубым нарушением юридических норм. Итак, единственным основанием для отселения монахов из православной святыни является лишь прихоть чиновников из Минкульта, так же как это было и при советской власти в 60-х годах прошлого века", — указано в публикации.
Межведомственная рабочая группа по подготовке предложений и рекомендаций по организации выполнения отдельных задач, связанных с деятельностью религиозных организаций на Украине, установила нарушение монастырем условий договора по использованию государственного имущества, подтверждений этого не приводится.
Вид на Киево-Печерскую лавру в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Представитель УПЦ назвал требование покинуть лавру невыполнимым
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Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя требование Рудника к монахам, подчеркнула, что у Вашингтона не получится не увидеть гонения против УПЦ.
Сейчас в ведении заповедника находится Верхняя лавра, где расположены Трапезная церковь и Успенский собор. Нижняя лавра, где расположен действующий монастырь и пещеры — в бессрочной аренде Украинской православной церкви. В Нижней лавре расположена резиденция митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского) — предстоятеля УПЦ.
В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах страны запретили деятельность УПЦ, а в Раду внесли законопроект о ее фактическом запрете.
Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
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Против некоторых представителей духовенства ввели санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

Киево-Печерская лавра — монастырь, основанный в XI веке, один из главных центров русского православия и просветительства. На его территории захоронены останки почитаемых святых и известных исторических деятелей. Обитель закрывали в советское время, но еще во времена СССР возвратили в пользование РПЦ. В 1988 году возобновилась работа монастыря и духовной семинарии: власти передали церкви наземные сооружения и дальние пещеры, а в 1990-м — ближние пещеры. В 1990 году ЮНЕСКО внесло лавру в список памятников всемирного наследия. С 1994-го и до сего дня наместник лавры — митрополит Павел (Лебедь).

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