https://ria.ru/20230310/tserkov-1857147433.html

В УПЦ не нашли оснований покидать здания Киево-Печерской лавры

В УПЦ не нашли оснований покидать здания Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 10.03.2023

В УПЦ не нашли оснований покидать здания Киево-Печерской лавры

Каноническая Украинская православная церковь не увидела оснований покидать здания Киево-Печерская лавры, говорится на сайте УПЦ. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T21:13

2023-03-10T21:13

2023-03-10T21:58

религия

украина

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

украинская православная церковь

религия

мария захарова

вашингтон (штат)

россия

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Каноническая Украинская православная церковь не увидела оснований покидать здания Киево-Печерская лавры, говорится на сайте УПЦ.Сегодня с призывом выполнить это требование до 29 марта выступил исполняющий обязанности генерального директора заповедника Александр Рудник.Межведомственная рабочая группа по подготовке предложений и рекомендаций по организации выполнения отдельных задач, связанных с деятельностью религиозных организаций на Украине, установила нарушение монастырем условий договора по использованию государственного имущества, подтверждений этого не приводится.Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя требование Рудника к монахам, подчеркнула, что у Вашингтона не получится не увидеть гонения против УПЦ.Сейчас в ведении заповедника находится Верхняя лавра, где расположены Трапезная церковь и Успенский собор. Нижняя лавра, где расположен действующий монастырь и пещеры — в бессрочной аренде Украинской православной церкви. В Нижней лавре расположена резиденция митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского) — предстоятеля УПЦ.В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах страны запретили деятельность УПЦ, а в Раду внесли законопроект о ее фактическом запрете.Против некоторых представителей духовенства ввели санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230310/lavra-1857147907.html

https://ria.ru/20230310/upts-1857129267.html

https://ria.ru/20230224/khram-1854210163.html

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украина, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), украинская православная церковь, религия, мария захарова, вашингтон (штат), россия