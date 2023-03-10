В УПЦ не нашли оснований покидать здания Киево-Печерской лавры
В УПЦ не нашли юридических оснований покидать здания Киево-Печерской лавры
Киево-Печерская лавра в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Каноническая Украинская православная церковь не увидела оснований покидать здания Киево-Печерская лавры, говорится на сайте УПЦ.
Сегодня с призывом выполнить это требование до 29 марта выступил исполняющий обязанности генерального директора заповедника Александр Рудник.
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"В этом письме никакой информации о юридических основаниях для таких действий не указано. Что касается работы упомянутой в письме группы, то о содержании ее выводов нигде не сообщалось, а составлялись они, очевидно, предвзято и с грубым нарушением юридических норм. Итак, единственным основанием для отселения монахов из православной святыни является лишь прихоть чиновников из Минкульта, так же как это было и при советской власти в 60-х годах прошлого века", — указано в публикации.
Межведомственная рабочая группа по подготовке предложений и рекомендаций по организации выполнения отдельных задач, связанных с деятельностью религиозных организаций на Украине, установила нарушение монастырем условий договора по использованию государственного имущества, подтверждений этого не приводится.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя требование Рудника к монахам, подчеркнула, что у Вашингтона не получится не увидеть гонения против УПЦ.
Сейчас в ведении заповедника находится Верхняя лавра, где расположены Трапезная церковь и Успенский собор. Нижняя лавра, где расположен действующий монастырь и пещеры — в бессрочной аренде Украинской православной церкви. В Нижней лавре расположена резиденция митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского) — предстоятеля УПЦ.
В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах страны запретили деятельность УПЦ, а в Раду внесли законопроект о ее фактическом запрете.
Против некоторых представителей духовенства ввели санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Киево-Печерская лавра — монастырь, основанный в XI веке, один из главных центров русского православия и просветительства. На его территории захоронены останки почитаемых святых и известных исторических деятелей. Обитель закрывали в советское время, но еще во времена СССР возвратили в пользование РПЦ. В 1988 году возобновилась работа монастыря и духовной семинарии: власти передали церкви наземные сооружения и дальние пещеры, а в 1990-м — ближние пещеры. В 1990 году ЮНЕСКО внесло лавру в список памятников всемирного наследия. С 1994-го и до сего дня наместник лавры — митрополит Павел (Лебедь).